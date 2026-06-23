熊本県玉名市の住宅リフォーム・オール電化工事業、岱電トラストグッドホームは、5月末までに事業を停止し、熊本地方裁判所への破産手続きを弁護士に一任しました。

2025年3月末時点での負債総額は、約1億666万円に上ります 。

太陽光パネルで急成長 ピーク時売上は2億8072万円

2008年3月に創業、その年の7月に「岱明電工」として、産業用と住宅用の太陽光発電システムの販売を目的に設立されました。

設立から2012年12月までに延べ5人の社長が交代するなど不安定な時期もありましたが、2011年3月期以降は、数千万円規模の産業用案件を複数受注。本社に加えて、熊本市内や福岡市内などにも事業所を構え、ピーク時の2014年3月期には2億8072万円の売上を計上していました。

九電の発表でパネルの設置事業が大幅減少

しかし、2014年9月に九州電力が『太陽光発電の全量買い取り受付保留』を発表したことで、新規の投資用太陽光発電システムの設置が大幅に減少しました。

そのため、2015年4月に「岱電トラストグッドホーム」に社名を変更し、住宅リフォームとオール電化工事へ事業内容をシフトしました。

業態を大幅に変更したものの、小口受注中心となったことで2016年3月期の売上高は、1億514万円まで落ち込み、その年度に4527万円の単年度赤字を出して債務超過に転落しました。

国の補助金で立て直し図るも叶わず

その後もSNS活用や相談会開催などで立て直しを図りましたが脱却には至りませんでした。

近年は国の補助金を活用できる工事案件も提案して業容改善を図りましたが、資金繰りが行き詰まり、2026年5月末をもって事業停止となりました。