お笑いコンビ「水玉れっぷう隊」のケン（56）が23日、自身のインスタグラムを更新。現在の給料についてぶっちゃけた。

ケンは「ルミネ寛平班SPコメディ新作でした！」と書き出し、吉本新喜劇GM・間寛平との2ショットをアップ。「僕は新作にして千秋楽、この日限りのパフォーマー爺ちゃんを色んな思いを乗せ楽しくやらしてもらいました」と伝えた。

この日、稽古のため朝8時に劇場入りしたというケン。その後、夕方6時には新幹線で大阪へ向かい、最寄り駅から大雨の中自転車で帰宅したが、その間帽子に虫がしがみついていたことを告白。「朝8時から夜の12時、この小さなカナブンは約17時間の大冒険をやりよりましたです」と明かした。

そして「調べたところ、背まだらコガネムシという虫で、害虫だそうです。でもコガネムシは金持ちだーって言いますから、お金が入る予兆なんかと思うことにしました」と続けた。

しかし「次の日給料明細が届いて、ワクワクしながら絞って見てみると、ここ10年の最低の給料でした」とし、「ただの害虫でした」とガッカリ。「ですが今はペットとして部屋の何処かで過ごしている模様です」とつづった。

かつてアイドル的人気を誇った「水玉れっぷう隊」。東京進出後、27年間の活動中に仕事が増えず、ケンは昨年吉本新喜劇のオーディションに合格したことを機に大阪へ戻った。当時、単身赴任だったケンは大阪で暮らす妻子に仕送りをしていたが、現在は離婚。家賃5万2000円のワンルームで1人暮らししていることを明かしている。