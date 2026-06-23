自民党の派閥のパーティー券をめぐる裏金事件で、東京地裁は23日、5年分の収支報告書に虚偽の記載をした罪に問われた元参議院議員の大野泰正被告に罰金60万円の有罪判決を言い渡しました。

一方で、起訴内容のうち4年分については無罪としました。

旧安倍派に所属していた元参議院議員の大野泰正被告は元秘書と共謀し、2018年から2022年分の収支報告書に派閥からキックバックされたパーティー券の収入、およそ5100万円を記載しなかった罪に問われています。

東京地裁は23日の判決で、2022年分のみ「キックバックの扱いについて、派閥側から具体的な依頼があり方策をやりとりした」として罰金60万円を言い渡しました。

それより前の4年分については、「大野被告と元秘書の意思連絡があったとは言えない」などとして無罪としました。

大野泰正被告「大半の部分はご理解をいただいたことに大変感謝申し上げます。一部真実をご理解いただけなかったことは大変遺憾に思います」

控訴について、大野被告側は「検討中」としていて、東京地検は「判決を十分検討して適切に対処したい」としています。