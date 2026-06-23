青蓮院門跡で幻想的なライトアップ、阿部顕嵐との限定コラボ…夏の京都旅情報公開
【女子旅プレス＝2026/06/23】京都・青蓮院門跡で夜間特別ライトアップ「青蓮華の夏灯り―青蓮院門跡−」が、2026年7月17日（金）から8月23日（日）まで開催。日中の猛暑を避けて、朝夕や夜の涼しい時間を楽しむ「時間帯分散型観光」を提案するもので、ほかにも夏の京都旅を楽しむ特別企画の数々が公開された。
【写真】日菜乃描き下ろし特別御朱印や阿部顕嵐との特別コラボグッズ
「青蓮院門跡」でのライトアップイベントは、過去開催時にも好評だったもので、コロナ禍以降は修繕等の影響もあり一時休止。その後、昨年秋に再開し、期間中には約2万人が来場する等、大きな注目を集めた。夏季のライトアップ開催は初めてのことで、JR東海の恒例企画「そうだ 京都、行こう。」の今年のCMの舞台のひとつに選ばれたことを契機にタッグを組み、この夏だけの特別なライトアップイベントが実現した。
“蓮”をテーマにした幻想的な光の空間演出に加え、通常は閉じられている「勅使門」周辺を青い提灯で彩ったフォトスポットも登場する。金・土・日・祝日限定で京都市内の飲食店による特別出店も行われ、涼しい夜風を感じながら京都ならではのグルメを堪能できる。なお、院内拝観時には環境に配慮したサステナブル靴袋が導入される（持ち帰り不可）。
京都の彩り豊かな夏の寺院めぐりを楽しんでもらう企画として、イラストレーター・日菜乃が各寺院を象徴する青もみじや花をモチーフに描き下ろした特別御朱印から、6月以降、大覚寺や廬山寺での授与が開始。青蓮院門跡ではオリジナル御朱印帖とのセットも用意される。全6カ所のいずれも数量限定・事前申込制となる。
また、京都好きで知られる俳優・阿部顕嵐と「そうだ 京都、行こう。」との特別コラボコンテンツが実現。東海道新幹線の京都駅構内（新幹線改札内下りホーム側エレベーター横）に等身大パネルを7月10日（金）〜9月30日（水）の期間限定で設置するほか、限定オリジナルボイスも楽しめる。さらに、京都の名店スイーツや寺院拝観に、限定のトレーディングカードやアクリルキーホルダーがセットになったグッズ付き観光コンテンツも登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開催期間：2026年7月17日（金）〜8月23日（日）
※8月13日（木）〜16日（日）を除く。
場所：青蓮院門跡（京都市東山区）
開催時間：19:00〜21:30（最終受付 21:00）
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【写真】日菜乃描き下ろし特別御朱印や阿部顕嵐との特別コラボグッズ
◆青蓮院門跡で初の夏季ライトアップ
「青蓮院門跡」でのライトアップイベントは、過去開催時にも好評だったもので、コロナ禍以降は修繕等の影響もあり一時休止。その後、昨年秋に再開し、期間中には約2万人が来場する等、大きな注目を集めた。夏季のライトアップ開催は初めてのことで、JR東海の恒例企画「そうだ 京都、行こう。」の今年のCMの舞台のひとつに選ばれたことを契機にタッグを組み、この夏だけの特別なライトアップイベントが実現した。
“蓮”をテーマにした幻想的な光の空間演出に加え、通常は閉じられている「勅使門」周辺を青い提灯で彩ったフォトスポットも登場する。金・土・日・祝日限定で京都市内の飲食店による特別出店も行われ、涼しい夜風を感じながら京都ならではのグルメを堪能できる。なお、院内拝観時には環境に配慮したサステナブル靴袋が導入される（持ち帰り不可）。
◆イラストレーター・日菜乃による特別御朱印
京都の彩り豊かな夏の寺院めぐりを楽しんでもらう企画として、イラストレーター・日菜乃が各寺院を象徴する青もみじや花をモチーフに描き下ろした特別御朱印から、6月以降、大覚寺や廬山寺での授与が開始。青蓮院門跡ではオリジナル御朱印帖とのセットも用意される。全6カ所のいずれも数量限定・事前申込制となる。
◆俳優・阿部顕嵐との特別コラボ
また、京都好きで知られる俳優・阿部顕嵐と「そうだ 京都、行こう。」との特別コラボコンテンツが実現。東海道新幹線の京都駅構内（新幹線改札内下りホーム側エレベーター横）に等身大パネルを7月10日（金）〜9月30日（水）の期間限定で設置するほか、限定オリジナルボイスも楽しめる。さらに、京都の名店スイーツや寺院拝観に、限定のトレーディングカードやアクリルキーホルダーがセットになったグッズ付き観光コンテンツも登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■そうだ 京都、行こう。Presents 青蓮華の夏灯り―青蓮院門跡―
開催期間：2026年7月17日（金）〜8月23日（日）
※8月13日（木）〜16日（日）を除く。
場所：青蓮院門跡（京都市東山区）
開催時間：19:00〜21:30（最終受付 21:00）
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