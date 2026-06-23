すみぽん、8月発売の1st写真集から沖縄ロケの水着・美ボディ先行カット解禁！大胆ビキニ＆大人の色気が堪らない！

「史上最強の1st写真集」が完成！すみぽん、無邪気な笑顔から妖艶な姿まで凝縮の1冊

バスケタレントとして活躍するすみぽん（高倉菫）の1st写真集の発売が8月26日に決定し、今回、先行イメージカットが公開された。「バスケをしながら踊る動画」で注目を集め、元気でヘルシーなキャラクターが魅力のすみぽん。グラビアや俳優業の経験を重ねる中で、少女のような無邪気さを残しつつ、大人の色気や仕草を身につけてきた。

撮影は沖縄で敢行。眩しい太陽と青い海という王道のロケーションに加え、お忍び宿や開放的な屋外サウナなど、大人の色気を引き出すシチュエーションにも挑戦している。解禁された先行カットには、代名詞であるバスケットボールを片手にウィンクを決めるスポーティーな姿を収録。

さらに、ベンチに寝そべり美しいバストラインを覗かせるカットや、ハイビスカスを背景にしたヘルシーなビキニ姿、艶やかな表情で美しいヒップラインを披露する大人びた1枚など、彼女の魅力を多角的に捉えている。

すみぽん（高倉菫）©撮影：東京祐／扶桑社

これまでにない妖艶な姿まで存分に楽しめる「史上最強の1st写真集」の完成に、期待が高まる。今後の続報にも注目だ。

すみぽん（高倉菫）©撮影：東京祐／扶桑社

【プロフィール】

すみぽん（高倉菫）

2001年生まれ 愛知県出身 身長160cm

バスケとダンスを組み合わせたコンテンツでZ世代を中心に支持を集め、SNS総フォロワー数は200万人超。 “バスケタレント”として、NBAコラボやBリーグチームとのコラボイベントをはじめ、GirlsAward、ラジオ番組など幅広く活躍中。

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すみぽん（高倉菫）©撮影：東京祐／扶桑社

【画像クレジット】撮影：東京祐／扶桑社