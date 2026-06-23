北九州市で20日、ぬいぐるみを使って犬や猫の心肺蘇生法を学ぶ講習会が開かれました。飼い主たちはペットの体調が急変した場合に、どうすれば大切な命を守ることができるのかを学びました。



北九州市小倉北区の会議室に20日、犬や猫の飼い主ら約20人が集まりました。



飼い主らの手元に用意されたのは犬や猫のぬいぐるみです。



■電子音



犬や猫の心肺蘇生法を学ぶ講習会が始まりました。





講習会はペットの防災や救命活動の啓発に取り組む「日本ペットBLS防災学会」が4年前から全国各地で開いていて、今回は福岡で初めて開かれました。アメリカの獣医救急集中治療学会などにより作成された犬・猫を対象とした世界基準の心肺蘇生法を学びます。■日本ペットBLS防災学会・山本大樹代表理事「片手で心臓マッサージをします 人間の（心臓マッサージの）ように手を組んで押すことはしない」人間よりも小さい動物たちに対して気をつけなければならないのが力加減です。小型犬や猫は両手で押して肋骨が折れると致命傷になりかねないため片手で行います。その上で何度も繰り返し呼びかけられたのは心肺停止を確認した場合、いち早く心肺蘇生を始めることです。■山本代表理事「心肺停止を確認したら 動物病院の手配タクシーの手配ではなくて心肺蘇生をするんです」犬や猫の命を守るために大切なのは心肺停止になってからの最初の2分間だといいます。体が小さい犬や猫は心肺停止後の状態悪化が早いとされ、すぐに心肺蘇生を始める必要があります。■山本代表理事「2分間にいかに質の高い心肺蘇生ができるかによって生存率が上がります 逆に言うと最初の2分間で何もしなかった場合の生存率は低いです」このほか犬やネコには鼻から息を吹き込んで人工呼吸を行うことや抱きかかえず 床に寝かせた状態で心肺蘇生を行うことなどが説明されました。参加者たちはペットの身に起きるかもしれない緊急事態に備えて真剣に学んでいました。■参加者（飼い主）「心臓圧迫の仕方とか人工呼吸の量とかを聞いて 全然人間とは違うなと感じました」■参加者（トリマー）「すごい参考になります 急に何かあった時に対応できるようになったかなと 家でも練習していきたいと思います」■山本代表理事「（ペットの）同行避難・備蓄品・避難経路 あとは避難所での生活の仕方 そういったところが主になっていて 心肺蘇生というものはほとんど根付いていない状態でした ぜひ一番近くにいる飼い主さんがいつでも心肺蘇生法ができるように心肺蘇生の技術を備えておいてほしいと思います」犬・猫の心肺蘇生法を学ぶ講習会はことし9月に福岡市でも開催される予定です。