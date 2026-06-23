通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．９％付近に小幅低下 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．９％付近に小幅低下

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通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．９％付近に小幅低下



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 7.90 5.84 7.41 6.31

1MO 7.91 5.81 7.13 6.36

3MO 8.24 5.76 7.29 6.67

6MO 8.57 5.87 7.59 6.98

9MO 8.66 6.01 7.77 7.14

1YR 8.79 6.36 8.04 7.32





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 7.40 7.88 7.37

1MO 7.24 7.85 7.19

3MO 7.67 8.13 7.18

6MO 8.17 8.57 7.33

9MO 8.48 8.80 7.36

1YR 8.67 9.06 7.50

東京時間16:31現在 参考値



ドル円1週間は7.9％と東京午前の8.22％から小幅に低下している。1カ月7.91％とほぼ同水準となっている。介入警戒感がみられるなかで、ドル円相場は161円台での取引を離れていない。足元では、円買いの動きからすぐに回復するなど、振幅が小幅にとどまっている。



また、昨日は英首相辞任表明という大きなヘッドラインが流れたものの、ポンド相場の変動幅は限定されていた。ポンド関連の短期ボラティリティー水準も1週間と1カ月がほぼ同レベルで推移している。

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