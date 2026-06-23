欧州株　軟調に始まる、半導体株が主導
東京時間17:18現在
英ＦＴＳＥ100　 10346.17（-91.68　-0.88%）
独ＤＡＸ　　24763.96（-375.73　-1.50%）
仏ＣＡＣ40　 8311.56（-88.55　-1.05%）
スイスＳＭＩ　 13843.20（-5.31　-0.04%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:18現在
ダウ平均先物SEP 26月限　51745.00（-374.00　-0.72%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限　7433.25（-108.00　-1.43%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限　29890.75（-762.75　-2.49%）