欧州株 軟調に始まる、半導体株が主導
欧州株 軟調に始まる、半導体株が主導
東京時間17:18現在
英ＦＴＳＥ100 10346.17（-91.68 -0.88%）
独ＤＡＸ 24763.96（-375.73 -1.50%）
仏ＣＡＣ40 8311.56（-88.55 -1.05%）
スイスＳＭＩ 13843.20（-5.31 -0.04%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:18現在
ダウ平均先物SEP 26月限 51745.00（-374.00 -0.72%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7433.25（-108.00 -1.43%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 29890.75（-762.75 -2.49%）
東京時間17:18現在
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独ＤＡＸ 24763.96（-375.73 -1.50%）
仏ＣＡＣ40 8311.56（-88.55 -1.05%）
スイスＳＭＩ 13843.20（-5.31 -0.04%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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東京時間17:18現在
ダウ平均先物SEP 26月限 51745.00（-374.00 -0.72%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7433.25（-108.00 -1.43%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 29890.75（-762.75 -2.49%）