ＫＤＤＩは２３日、傘下の「ビッグローブ」などインターネットサービスプロバイダー向けに提供しているメールシステムが不正アクセスを受け、利用者のメールアドレスとパスワードの最大１４２２万件が外部に流出した可能性があると発表した。

該当者には順次連絡を取り、速やかなパスワード変更などを呼びかけている。

発表によれば、流出した可能性があるのはビッグローブのほか、「ニフティ」「ＪＣＯＭ」「中部テレコミュニケーション」「ＫＤＤＩウェブコミュニケーションズ」「ＳＴＮｅｔ」の計６社に提供しているメールシステム。各社は「ＢＩＧＬＯＢＥメール｣｢@niftyメール」「Ｊ：ＣＯＭ ＮＥＴ」などの名称でサービスを展開している。

１７日に不正アクセスを受けていることを確認し、その日のうちにシステムの修正や被害防止措置をとったとしている。メールシステムで使用していた外部のソフトウェアの脆弱（ぜいじゃく）性を悪用されたという。ＫＤＤＩは「多大なご迷惑をおかけし、深くおわび申し上げる」との声明を出した。

国内ではこれまで、２０１４年のベネッセコーポレーション（約３５００万件）、１３年のヤフー（約２２００万件）などで個人情報の流出問題が起きており、これらに次ぐ規模の流出となる可能性がある。