俳優で歌手の菅田将暉（33）が22日放送のニッポン放送「菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）に出演。同時期に竹中半兵衛と黒田官兵衛を演じたことについて言及した。

菅田は2007年から5年間、ANNを担当。その後、2023年に一度特番。今回それから3年4カ月ぶりの2度目の復活となった。この間、菅田は大河ドラマ「豊臣兄弟！」では竹中半兵衛、映画「黒牢城」では黒田官兵衛を演じ、話題となっている。

「ややこしいですけど、両兵衛やってます。ネットで“ザコシショウやん！”って言われてそうな、半兵衛・官兵衛やってます」と菅田。「いや、名誉なことですよ。なかなかないことみたいですしね。兵衛を同時期にやる」とした。

「マジでかしこばっかやからな。歴史的な、本当に。日本でも有数のかしこと、日本でも優秀なかしこをやってるからな。凄いことなんですよ、皆さん、分かってますか？」と投げかけ。「諸葛亮孔明と例えられたりするような半兵衛をやってますし。なんなら半兵衛クランクインして一月後に俺は官兵衛をやってる。本当に、凄いんですから、頑張ってるんですから、本当」ともらした。