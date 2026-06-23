元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が23日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、夫の元プロレスラー佐々木健介（59）の大食いぶりを明かした。

番組では、家族との関係性についてのテーマトークを展開。鬼嫁キャラで知られる北斗は、「何だかんだ、家の中で口ゲンカをしながらも、仲いいと思います」と説明した。

番組では、北斗がインスタグラムに上げた画像を紹介した。佐々木が目の前にズラリと並んだお椀を前に笑顔を見せ、隣の北斗が笑って拍手しているというもの。岩手でわんこそばに挑戦したという。

「盛岡に行ったんで、その帰りに（行った）。健介、今年、2カ月後くらいで還暦なんだけど…255杯」。まさかの数字に、スタジオでは一同がどよめきの声を上げた。

この日のゲスト五十嵐亮太氏も、同じ店で食べたことがあるそうで、「100は超えましたけど、200は凄いですね」と目を丸くしていた。

北斗自身も挑戦したという。「去年は108くらい食べたと思うんですよ。今年はダメだったですね」としょんぼりしていた。