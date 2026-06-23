二葉百合子が、自身の95回目の誕生日である本日6月23日に音源全100曲を一挙配信した。

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1931年6月23日生まれの二葉百合子は3歳のときに浪曲師として初舞台を踏み、その後自らの一座を作り天才少女浪曲師として人気に。第二次世界大戦後には歌謡曲と浪曲とを融合させた独自の“歌謡浪曲”を確立し、2011年3月に表舞台から引退。現在は坂本冬美、原田悠里、藤あや子、石原詢子、島津亜矢ら後輩歌手への浪曲指導にあたっている。

今回配信されるのは、6月3日に通販限定で発売されたCD6枚組ボックス『日本の母～二葉百合子全集』に収録の全100曲。二葉の歌謡曲デビューを飾った「女国定」や「関東一本〆」などの『オリジナル』、代表曲「岸壁の母」をはじめとした『歌とセリフでつづる昭和歌謡』、関東節を散りばめた『浪曲入り歌謡劇場』にそれぞれカテゴライズされている。

二葉が表舞台から引退して15年余りだが、今回のリリースで足跡の一部を味わうことができる。

＜二葉百合子 コメント＞

このたび私の歌が、新しい形で多くの皆様に聴いていただくことができ、大変嬉しく感じております。今回の100曲は私の歩んできた道のほんのごく一部に過ぎないかもしれませんが、1曲1曲が大切な思い出です。このような機会を作っていただき、心より感謝申し上げます。

（文＝リアルサウンド編集部）