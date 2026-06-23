悪天候の影響を受けて2時間中断…ムバッペ「精神的に消耗。長い夜だった」デシャンは「トランプをしていた」とジョーク
悪天候の影響を受け、約2時間中断したグループI第2節フランス代表対イラク代表。3-0の勝利で決勝トーナメント進出を決めたフランスFWキリアン・ムバッペは「とても長い夜だった」と振り返っている。英『BBC』が伝えた。
現地時間22日に開催された一戦は、前半14分にムバッペがネットを揺らしてフランスが先制。1-0で前半終了を迎えるが、悪天候の影響によって試合は一時中断。約2時間後に後半開始から再開された。
試合は、後半9分にムバッペ、21分にFWウスマン・デンベレが加点したフランスが3-0の完封勝利を収めた。現地時間17時にキックオフした試合が最終的に終了したのは20時47分となった。
「とても長い夜だった」と語ったムバッペは「我々は長い時間、待つしかなかった。ロッカールームで集中力を切らさず、試合への意識を保ち続けなければならなかったので、感情的にも精神的にも消耗したよ」と続けている。
「集中力を保ったまま、1時間半……いや、ほぼ2時間もロッカールームに留まるのは非常に難しい。大きな負担だ。選手もスタッフも本当に大きな努力をした」
約2時間の間、ロッカールームで何をしていたのかを問われたディディエ・デシャン監督は「トランプをしていたよ」とジョークを飛ばしつつ、「いや、待っていただけだ。再開時間が何度も先延ばしにされたからね。実際に選手たちと楽しい時間を過ごしていたよ」と語った。
「これは安全の問題だ。雨や雷には逆らえない。私は気にしていないよ。これは極めて特殊な状況であり、二度と起こらないことを願っている。リスクを冒さないことが重要だった」
現地時間22日に開催された一戦は、前半14分にムバッペがネットを揺らしてフランスが先制。1-0で前半終了を迎えるが、悪天候の影響によって試合は一時中断。約2時間後に後半開始から再開された。
「とても長い夜だった」と語ったムバッペは「我々は長い時間、待つしかなかった。ロッカールームで集中力を切らさず、試合への意識を保ち続けなければならなかったので、感情的にも精神的にも消耗したよ」と続けている。
「集中力を保ったまま、1時間半……いや、ほぼ2時間もロッカールームに留まるのは非常に難しい。大きな負担だ。選手もスタッフも本当に大きな努力をした」
約2時間の間、ロッカールームで何をしていたのかを問われたディディエ・デシャン監督は「トランプをしていたよ」とジョークを飛ばしつつ、「いや、待っていただけだ。再開時間が何度も先延ばしにされたからね。実際に選手たちと楽しい時間を過ごしていたよ」と語った。
「これは安全の問題だ。雨や雷には逆らえない。私は気にしていないよ。これは極めて特殊な状況であり、二度と起こらないことを願っている。リスクを冒さないことが重要だった」