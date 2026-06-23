　6月23日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは337銘柄。東証終値比で上昇は72銘柄、下落は241銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は80銘柄。うち値上がりが7銘柄、値下がりは70銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は840円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6897>　ツインバード　　　　786　　+235（ +42.6%）
2位 <3237>　イントランス　　　115.4　 +23.4（ +25.4%）
3位 <281A>　インフォメテ　　　722.1　 +85.1（ +13.4%）
4位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　　3.4　　+0.4（ +13.3%）
5位 <149A>　シンカ　　　　　　 1120　　+120（ +12.0%）
6位 <3544>　サツドラＨＤ　　 1225.1　+112.1（ +10.1%）
7位 <3672>　オルトＰ　　　　　 27.3　　+2.3（　+9.2%）
8位 <8136>　サンリオ　　　　 1014.8　 +76.7（　+8.2%）
9位 <9256>　サクシード　　　　 4000　　+260（　+7.0%）
10位 <584A>　ＬｉＮＫＸ　　　　 1467　　 +92（　+6.7%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5381>　マイポックス　　 1025.8　-153.2（ -13.0%）
2位 <3936>　ＧＷ　　　　　　　143.1　 -17.9（ -11.1%）
3位 <155A>　情報戦略テク　　　　831　　 -65（　-7.3%）
4位 <2962>　テクニスコ　　　　 1370　　 -92（　-6.3%）
5位 <6136>　ＯＳＧ　　　　　 3441.2　-202.8（　-5.6%）
6位 <4664>　ＲＳＣ　　　　　　　718　　 -42（　-5.5%）
7位 <6981>　村田製　　　　　　10400　　-605（　-5.5%）
8位 <5016>　ＪＸ金属　　　　　 4490　　-243（　-5.1%）
9位 <6613>　ＱＤレーザ　　　　 2731　　-146（　-5.1%）
10位 <8202>　ラオックス　　　　136.9　　-7.1（　-4.9%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4506>　住友ファーマ　　 1424.4　　+8.4（　+0.6%）
2位 <8411>　みずほＦＧ　　　　 7850　　 +30（　+0.4%）
3位 <8267>　イオン　　　　　 1306.3　　+4.8（　+0.4%）
4位 <4385>　メルカリ　　　　　 3910　　 +10（　+0.3%）
5位 <4755>　楽天グループ　　　692.4　　+1.3（　+0.2%）
6位 <7211>　三菱自　　　　　　311.8　　+0.2（　+0.1%）
7位 <6963>　ローム　　　　　　 5445　　　+1（　+0.0%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6981>　村田製　　　　　　10400　　-605（　-5.5%）
2位 <5803>　フジクラ　　　　　 6184　　-303（　-4.7%）
3位 <7735>　スクリン　　　　　15563　　-587（　-3.6%）
4位 <5801>　古河電　　　　　　47350　 -1650（　-3.4%）
5位 <6526>　ソシオネクス　　　 2530　 -85.0（　-3.3%）
6位 <4004>　レゾナック　　　　17774　　-576（　-3.1%）
7位 <6103>　オークマ　　　　 4299.5　-135.5（　-3.1%）
8位 <6479>　ミネベア　　　　　 4803　　-125（　-2.5%）
9位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　 6350.1　-162.9（　-2.5%）
10位 <285A>　キオクシア　　　　89999　 -2291（　-2.5%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース