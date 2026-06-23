[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇72銘柄・下落241銘柄（東証終値比）
6月23日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは337銘柄。東証終値比で上昇は72銘柄、下落は241銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は80銘柄。うち値上がりが7銘柄、値下がりは70銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は840円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6897> ツインバード 786 +235（ +42.6%）
2位 <3237> イントランス 115.4 +23.4（ +25.4%）
3位 <281A> インフォメテ 722.1 +85.1（ +13.4%）
4位 <5856> ＬＩＥＨ 3.4 +0.4（ +13.3%）
5位 <149A> シンカ 1120 +120（ +12.0%）
6位 <3544> サツドラＨＤ 1225.1 +112.1（ +10.1%）
7位 <3672> オルトＰ 27.3 +2.3（ +9.2%）
8位 <8136> サンリオ 1014.8 +76.7（ +8.2%）
9位 <9256> サクシード 4000 +260（ +7.0%）
10位 <584A> ＬｉＮＫＸ 1467 +92（ +6.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5381> マイポックス 1025.8 -153.2（ -13.0%）
2位 <3936> ＧＷ 143.1 -17.9（ -11.1%）
3位 <155A> 情報戦略テク 831 -65（ -7.3%）
4位 <2962> テクニスコ 1370 -92（ -6.3%）
5位 <6136> ＯＳＧ 3441.2 -202.8（ -5.6%）
6位 <4664> ＲＳＣ 718 -42（ -5.5%）
7位 <6981> 村田製 10400 -605（ -5.5%）
8位 <5016> ＪＸ金属 4490 -243（ -5.1%）
9位 <6613> ＱＤレーザ 2731 -146（ -5.1%）
10位 <8202> ラオックス 136.9 -7.1（ -4.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4506> 住友ファーマ 1424.4 +8.4（ +0.6%）
2位 <8411> みずほＦＧ 7850 +30（ +0.4%）
3位 <8267> イオン 1306.3 +4.8（ +0.4%）
4位 <4385> メルカリ 3910 +10（ +0.3%）
5位 <4755> 楽天グループ 692.4 +1.3（ +0.2%）
6位 <7211> 三菱自 311.8 +0.2（ +0.1%）
7位 <6963> ローム 5445 +1（ +0.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6981> 村田製 10400 -605（ -5.5%）
2位 <5803> フジクラ 6184 -303（ -4.7%）
3位 <7735> スクリン 15563 -587（ -3.6%）
4位 <5801> 古河電 47350 -1650（ -3.4%）
5位 <6526> ソシオネクス 2530 -85.0（ -3.3%）
6位 <4004> レゾナック 17774 -576（ -3.1%）
7位 <6103> オークマ 4299.5 -135.5（ -3.1%）
8位 <6479> ミネベア 4803 -125（ -2.5%）
9位 <9984> ＳＢＧ 6350.1 -162.9（ -2.5%）
10位 <285A> キオクシア 89999 -2291（ -2.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6897> ツインバード 786 +235（ +42.6%）
2位 <3237> イントランス 115.4 +23.4（ +25.4%）
3位 <281A> インフォメテ 722.1 +85.1（ +13.4%）
4位 <5856> ＬＩＥＨ 3.4 +0.4（ +13.3%）
5位 <149A> シンカ 1120 +120（ +12.0%）
6位 <3544> サツドラＨＤ 1225.1 +112.1（ +10.1%）
7位 <3672> オルトＰ 27.3 +2.3（ +9.2%）
8位 <8136> サンリオ 1014.8 +76.7（ +8.2%）
9位 <9256> サクシード 4000 +260（ +7.0%）
10位 <584A> ＬｉＮＫＸ 1467 +92（ +6.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5381> マイポックス 1025.8 -153.2（ -13.0%）
2位 <3936> ＧＷ 143.1 -17.9（ -11.1%）
3位 <155A> 情報戦略テク 831 -65（ -7.3%）
4位 <2962> テクニスコ 1370 -92（ -6.3%）
5位 <6136> ＯＳＧ 3441.2 -202.8（ -5.6%）
6位 <4664> ＲＳＣ 718 -42（ -5.5%）
7位 <6981> 村田製 10400 -605（ -5.5%）
8位 <5016> ＪＸ金属 4490 -243（ -5.1%）
9位 <6613> ＱＤレーザ 2731 -146（ -5.1%）
10位 <8202> ラオックス 136.9 -7.1（ -4.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4506> 住友ファーマ 1424.4 +8.4（ +0.6%）
2位 <8411> みずほＦＧ 7850 +30（ +0.4%）
3位 <8267> イオン 1306.3 +4.8（ +0.4%）
4位 <4385> メルカリ 3910 +10（ +0.3%）
5位 <4755> 楽天グループ 692.4 +1.3（ +0.2%）
6位 <7211> 三菱自 311.8 +0.2（ +0.1%）
7位 <6963> ローム 5445 +1（ +0.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6981> 村田製 10400 -605（ -5.5%）
2位 <5803> フジクラ 6184 -303（ -4.7%）
3位 <7735> スクリン 15563 -587（ -3.6%）
4位 <5801> 古河電 47350 -1650（ -3.4%）
5位 <6526> ソシオネクス 2530 -85.0（ -3.3%）
6位 <4004> レゾナック 17774 -576（ -3.1%）
7位 <6103> オークマ 4299.5 -135.5（ -3.1%）
8位 <6479> ミネベア 4803 -125（ -2.5%）
9位 <9984> ＳＢＧ 6350.1 -162.9（ -2.5%）
10位 <285A> キオクシア 89999 -2291（ -2.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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