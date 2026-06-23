『名探偵プリキュア！』新商品の購入で注意事項 公式説明「店内でのループはご遠慮ください」
アニメ『名探偵プリキュア！』の新グッズが24日に発売されることを受け、プリキュア プリティストア公式Xにて、購入する際の注意事項が発表された。
【画像】私服姿の絵柄！キュアエクレール候補者の『名探偵プリキュア！』新グッズ
新商品は「【名探偵プリキュア！】きらめきRainy Day」「【名探偵プリキュア！】キュアエクレールの正体は誰！？」で、アクリルスタンドやブロマイドセットなどが用意。
Xでは「【個数制限のお知らせ】6月24日(水)発売の新商品は、 多くのお客様にお買い求めいただけるよう、 個数制限を設けさせていただきます。おひとりさま1入店1会計につき」と説明。具体的には下記のようになっている。
対象店舗
常設店：東京・大阪・横浜・越谷レイクタウン・名古屋
■「【名探偵プリキュア！】きらめきRainy Day」
缶バッジ：20点まで
アクリルスタンド：各キャラクター各2点まで
アンブレラマーカー：10点まで
ブロマイドセット：2点まで
■「【名探偵プリキュア！】キュアエクレールの正体は誰！？」
缶バッジ：20点まで
アクリルスタンド：各キャラクター各2点まで
ブロマイドセット：2点まで
証明写真デコレーションラベル：2点まで
また、注意事項として「発売日当日は、一部の時間帯で「Live Pocket ‐Ticket‐」による入店規制を行います。予約の必要な時間帯は、チケットをお持ちでないお客様はご入店いただけません。(小学生以下のお子様の同伴を除く)。店内でのループはご遠慮ください。グループ会計はいたしかねます。過度なお並び直しをされているお客様をお見かしけた場合、スタッフからお声掛けさせていただく または ご購入をお断りさせていただく可能性がございます。お客様のご理解とご協力をお願いいたします」と伝えた。
【画像】私服姿の絵柄！キュアエクレール候補者の『名探偵プリキュア！』新グッズ
新商品は「【名探偵プリキュア！】きらめきRainy Day」「【名探偵プリキュア！】キュアエクレールの正体は誰！？」で、アクリルスタンドやブロマイドセットなどが用意。
Xでは「【個数制限のお知らせ】6月24日(水)発売の新商品は、 多くのお客様にお買い求めいただけるよう、 個数制限を設けさせていただきます。おひとりさま1入店1会計につき」と説明。具体的には下記のようになっている。
常設店：東京・大阪・横浜・越谷レイクタウン・名古屋
■「【名探偵プリキュア！】きらめきRainy Day」
缶バッジ：20点まで
アクリルスタンド：各キャラクター各2点まで
アンブレラマーカー：10点まで
ブロマイドセット：2点まで
■「【名探偵プリキュア！】キュアエクレールの正体は誰！？」
缶バッジ：20点まで
アクリルスタンド：各キャラクター各2点まで
ブロマイドセット：2点まで
証明写真デコレーションラベル：2点まで
また、注意事項として「発売日当日は、一部の時間帯で「Live Pocket ‐Ticket‐」による入店規制を行います。予約の必要な時間帯は、チケットをお持ちでないお客様はご入店いただけません。(小学生以下のお子様の同伴を除く)。店内でのループはご遠慮ください。グループ会計はいたしかねます。過度なお並び直しをされているお客様をお見かしけた場合、スタッフからお声掛けさせていただく または ご購入をお断りさせていただく可能性がございます。お客様のご理解とご協力をお願いいたします」と伝えた。
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