今回のW杯、ここまで選手の履くスパイクの色はピンクが席巻する状況となっている/Dan Mullan/Getty Images

（CNN）7月19日、サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会の決勝戦が米ニュージャージー州にあるメットライフ・スタジアムで行われた後、栄光のトロフィーが優勝チームの主将に手渡される。その少し前には、大会得点王を獲得した選手に対し、もう一つの栄誉である「ゴールデンブーツ賞」が贈られる。

ただしここまでの状況を見る限り、今回のブーツの色は黄金ではなくピンクとする方が妥当なようだ。

この夏、米国、カナダ、メキシコは図らずも「フューシャ（明るい赤紫色）に染まったW杯」の共催国となった。大会序盤のグループステージに組まれた数多くの試合で、様々な色合いの鮮やかなピンク色が、選手たちのスパイクを彩っているからだ。

流れは大会初戦からすでに始まっていた。メキシコ対南アフリカの開幕戦、両チームの先発22選手のうち、スパイクがピンク色以外だったのはわずか3選手。残りの選手は全員ピンク系の色に塗られたスパイクを履いて、緑が鮮やかなエスタディオ・アステカの神聖なピッチに足を踏み入れた。

この傾向はその後も続いている。キリアン・エムバペやアーリング・ハーランドといった大会屈指のスター選手たちだけでなく、国の規模としては最小クラスの代表チームでも同様だ。カボベルデやキュラソーの代表メンバーも、多くが同じ色のスパイクを履いている。

ブランドを起動する

サッカー用品業界の動向に詳しい人々にとっては、キックオフ前からそうした兆候は明らかだった。

アディダスにナイキ、プーマ、ニューバランス、そしてスケッチャーズは、いずれも大会前に新しいスパイクのラインアップを発表した。スケッチャーズは、2023年に初めてサッカーシューズのシリーズを発売したばかりだが、イングランド代表ストライカーのハリー・ケーンを広告塔に据える。

アディダスの「ソーラー・ターボ」やプーマの「ポイズン・ピンク」など名称こそブランドごとに異なるものの、スパイクのカラーリングはどれもが驚くほど似通っていた。なぜこれほど多くのメーカーが同時にピンクへと舵（かじ）を切ったのか。理由はそこまで明白ではないと、ニューバランスのサッカー部門プロダクト責任者を務めるロブ・シェルドン氏は説明する。

第一に考えられるのは、鮮やかな色彩がもたらす視認性の高さだ。これは何も選手に限った話ではない。W杯の試合中、彼らは混沌（こんとん）の中で互いの位置を確認しようとするが、それだけではなくブランドにとっても目立つスパイクは重要な意味を持つ。その思惑通り、観戦する何百万人ものファンの視線を自社のロゴへと引きつけることができるからだ。

しかし現代のサッカー選手たちは、それぞれが独自のパーソナルブランドを構築してもいる。大会に出場しているニューバランスのアンバサダー選手――エベレチ・エゼ（イングランド）、ブカヨ・サカ（イングランド）、エンドリッキ（ブラジル）、ティモシー・ウェア（米国）、ヤン・ディオマンデ（コートジボワール）――の5人を例に挙げても、インスタグラムのフォロワー数は合計3200万人にのぼる。選手たちの自信や個性を表現することは、今やスパイクのデザインにおける重要な検討要素となっている。

「今回のW杯で見られるのは、二つのトレンドの融合に他ならない」。シェルドン氏はCNN Sportsにそう語った。

「アスリートたちは、入手可能な最先端のパフォーマンスシューズを求めると同時に、自分らしさを反映する製品をますます望むようになっている」（シェルドン氏）

ニューバランスの手法は、ライバルのナイキとも共通する。ナイキによれば大胆な色使いへの需要は、アスリートと消費者の双方の間で高まっているという。

「我々の取った手法は、最も鮮やかな色とは何か、実際に自信を増幅させる色とは何かに注目することだった。ピンクはそうした色の一つだ」。ナイキのフットボール・フットウェア部門で製品管理担当責任者を務めるオディンガ・ニマコ氏は、The Athleticの取材に答えてそう語った。

「消費者やアスリートが常々口にすることだが、ピンクのように非常に目立つ鮮やかな色を履くと、『こんな色を履くからには、それに見合う実力をつけなくては』という感覚が生まれるという。しかもピンクは以前より受け入れられるようになっており、あまりニッチすぎず、幅広い層に訴求できる色でもある」（ニマコ氏）

ただしシェルドン氏は、スパイクのデザインにおいてスタイルが機能性を上回ることは決してないと強調する。「スパイクの色だけを理由にW杯のピッチへ立つ選手はいない」「選手がピッチに立つのは、そのスパイクが最高レベルのパフォーマンスを発揮する助けになるからだ。色は単に最も目に見えやすい部分と言うだけで、製品にはそれよりも格段に深いストーリーが存在する」

予測されていたピンク

もう少し深く掘り下げると、この大会がピンクであふれていることに関しては別の説明も可能になる。

時間を2024年5月まで戻してみよう。当時、消費者トレンド予測企業WGSNは、26年に注目を浴びると予想される五つの主要カラーを発表していた。最も有力な「トランスフォーマティブ・ティール（緑がかった青色）」に次いで挙げられたのが、ピンクとパープルの中間に位置する「刺激的で陶酔感のある」色合い――「エレクトリック・フューシャ」だった。

「楽観主義、視認性、自己表現」への消費者ニーズの変化を先読みしていたWGSNは、その予言がスポーツ界最大の舞台で現実のものになったと見ている。同社によると、鮮やかなピンクは現在、すべてのピンク色スパイクの48.2％を占めており、サッカーシューズ全体のカラーミックスにおけるシェアも1.1％増加している。

「アスリート主導のスポーツ経済において、色は商業的な通貨になっている」と、WGSNのデータアソシエートを務めるマデリン・チャント氏はプレスリリースで述べた。「色は単に製品を装飾するだけではない。スパイクやユニホーム、アクセサリーを文化的なメッセージへと変えるものだ」

サッカー用品メーカーが皆、同じ発想の源からアイデアを得ていると断じるのは行き過ぎだろうか。著名なフットウェアデザイナー、クリスチャン・トレッサー氏によれば、そうとばかりも言えないという。同氏はナイキ、アディダス、リーボックでサッカー分野、特にW杯関連のシニアデザイナーを歴任した。

「マーケティングとトレンド分析が同じ情報源を目にして、それを活用しているときにはこうしたことが起こる」と、同氏は今週初めにBritish GQへ語った。

理由が何であれ、その結果はやや皮肉なものになっている。これほどまでに多くの選手がピンクを身につけていると、今大会で最も目立つスパイクは、むしろピンク以外の色に塗られた製品だとも言えるからだ。

リオネル・メッシが常に他のどの選手よりも注目される存在なのは間違いないところだが、初戦のアルジェリア戦でハットトリックを達成したとき、このアルゼンチンの英雄が履いていたのは、自国カラーの水色と白をあしらったアディダスの特注スパイク「El Último Tango（最後のタンゴ）」だった。

また米国代表主将のクリスチャン・プリシッチも、パラグアイ戦では星が散りばめられたプーマのシグネチャーシューズを履いていた。配色は、白を基調としたものだった。

とはいえ、今大会に出場する大多数のスター選手にとって、ピッチを彩る色は結局のところピンクとなっているのが実情だ。