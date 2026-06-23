CBCテレビ沢朋宏アナウンサー（53）が23日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。得意分野の新幹線のニュースについて独特の視点で報じた。

MC石井亮次が「沢さんなですけれども、天気ではなく沢さんの得意ジャンルで勝負をするということで」と車掌の帽子をかぶった沢アナにバトンを渡した。

沢アナは「鉄道の話がやってまいりました。よろしくお願いします」と出演者らに向かって敬礼した。

23日、JR東海の発表事案について特集した。沢アナによると、8月8日（土）の東京発午後10時発の東海道新幹線の下り最終列車が特別列車「東海道ルミエールエクスプレス」として運行する、とした。

夜行の新幹線としては史上初の運行になり、深夜運行に関しては、沿線住宅への騒音や保線活動などもあって、岐阜羽島駅に午前0時に到着したらそのまま午前6時まで駅構内に停車したまま乗客は車両に乗った状態で同駅に停車。翌8月9日（日）午前6時に運行再開して、京都に午前6時44分、新大阪同6時59分に到着する。

特別列車の料金は東京−新大阪間が大人1万5000円を予定し、車内での宿泊ができる。販売する席は窓側のみで2人席、3人席の手すりを倒して寝転ぶこともできる。

石井は「これは未知の体験ですね。誰もいない岐阜羽島駅を歩いたり、5時半ぐらいに朝日が昇ってくる、こんな経験ありますか」と出演者に話しかけた。

沢アナは「試験的に運行して、JR東海の方に聞いたら『これを販売して、どれぐらいのニーズがあるかまず探りたい』とおっしゃっていたので、今後もやってくれるかなぁと思ってます」と話した。

石井は「沢さん、これ乗りたいですか」と質問。沢アナは「乗りたいです。発売日が7月3日午後2時です。来週金曜日は、もう僕は新幹線です」と宣言した。