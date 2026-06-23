『怪速急行■■行き』ポスター＆本予告解禁 “人が消える駅”で怒涛の衝撃シーン
『破墓／パミョ』制作陣による韓国ホラー映画『怪速急行■■行き』の日本版ポスターと本予告が公開。併せてタク・セウン監督のコメントも到着した。
【動画】日常のありふれた空間が恐怖に変わる 『怪速急行■■行き』本予告
本作は、韓国で約1200万人を動員したヒット作『破墓／パミョ』の制作陣が手がけた新作ホラー映画。再生数に伸び悩むホラー系動画クリエイターのダギョン。彼女が行方不明者が発生すると噂される地下鉄「光臨駅」の都市伝説を動画配信サイトに公開すると、その動画は一夜にしてランキング上位へと躍り出る。再生数への欲望が止まらない彼女は、“人が消える”駅の真相を求めて、戻れない闇へと足を踏み入れていく。
主人公ダギョン役でチュ・ヒョニョン、ダギョンに駅の噂を話す駅長役でチョン・ベス、ダギョンが所属するコンテンツ製作会社のプロデューサー役でチェ・ボミンが出演。監督にタク・セウンを据え、“駅”というありふれた空間を舞台に、日常にある潜在的恐怖を想起させる世界観を作り上げた。第29回釜山国際画映画祭のミッドナイトパッション部門で正式出品され、公開初日韓国映画ボックスオフィスNo.1を獲得した注目作だ。
日本版本ポスタービジュアルには、地下鉄の車内でじっとスマホを見ているダギョンの姿が写されている。その隣には色とりどりの花に浸食された女性、そして窓の外にはダギョンに迫る無数の手が見える。「増殖した欲望が、日常を歪ませた」というコピーが、ダギョンを待つ不可解な出来事を予感させる。
本予告は「今日もまた1人いなくなった」というナレーションとともに、いきなりショッキングなシーンからスタート。「光臨駅」を取材するダギョンに頼まれ、駅の奇妙な事件を語る駅長の意味深な笑み。そして、電車の到着を告げるメロディが鳴り響く。線路に引きずり込まれる男性、何者かに追われる女性、停電した無人の電車内をさまよう人影など、人が消える駅の、知ってはいけない本性が徐々に明らかになっていく。
やがてダギョンはある情報提供を受け、「昔ここで集団自殺が？」「何を隠しているんですか」と駅長に詰め寄るが、次第にダギョン自身も欲望の渦に蝕まれ、真相を求めて地下鉄に乗り込む。「この列車はどこへ向かうと思う？」冷酷な声が意味するものとは…。
タク・セウン監督は「毎日、何百万人もの人々が地下鉄を利用しています。しかし、人々はスマホを見ていたり、イヤホンをしていたり、寝ていたり、誰もお互いの顔を見ていません。この断絶した視線の間に化け物がいたらどうなるのか？ それがこの映画の始まりです」と語る。また、「私たちはすべてに見慣れてしまっていて、結局何も見えていません。『怪速急行■■行き』は、慣れ親しんだものが奇妙なものになる瞬間の恐怖を見せたかったのです」ともコメントしている。
映画『怪速急行■■行き』は、2026年7月31日より全国公開。
【動画】日常のありふれた空間が恐怖に変わる 『怪速急行■■行き』本予告
本作は、韓国で約1200万人を動員したヒット作『破墓／パミョ』の制作陣が手がけた新作ホラー映画。再生数に伸び悩むホラー系動画クリエイターのダギョン。彼女が行方不明者が発生すると噂される地下鉄「光臨駅」の都市伝説を動画配信サイトに公開すると、その動画は一夜にしてランキング上位へと躍り出る。再生数への欲望が止まらない彼女は、“人が消える”駅の真相を求めて、戻れない闇へと足を踏み入れていく。
日本版本ポスタービジュアルには、地下鉄の車内でじっとスマホを見ているダギョンの姿が写されている。その隣には色とりどりの花に浸食された女性、そして窓の外にはダギョンに迫る無数の手が見える。「増殖した欲望が、日常を歪ませた」というコピーが、ダギョンを待つ不可解な出来事を予感させる。
本予告は「今日もまた1人いなくなった」というナレーションとともに、いきなりショッキングなシーンからスタート。「光臨駅」を取材するダギョンに頼まれ、駅の奇妙な事件を語る駅長の意味深な笑み。そして、電車の到着を告げるメロディが鳴り響く。線路に引きずり込まれる男性、何者かに追われる女性、停電した無人の電車内をさまよう人影など、人が消える駅の、知ってはいけない本性が徐々に明らかになっていく。
やがてダギョンはある情報提供を受け、「昔ここで集団自殺が？」「何を隠しているんですか」と駅長に詰め寄るが、次第にダギョン自身も欲望の渦に蝕まれ、真相を求めて地下鉄に乗り込む。「この列車はどこへ向かうと思う？」冷酷な声が意味するものとは…。
タク・セウン監督は「毎日、何百万人もの人々が地下鉄を利用しています。しかし、人々はスマホを見ていたり、イヤホンをしていたり、寝ていたり、誰もお互いの顔を見ていません。この断絶した視線の間に化け物がいたらどうなるのか？ それがこの映画の始まりです」と語る。また、「私たちはすべてに見慣れてしまっていて、結局何も見えていません。『怪速急行■■行き』は、慣れ親しんだものが奇妙なものになる瞬間の恐怖を見せたかったのです」ともコメントしている。
映画『怪速急行■■行き』は、2026年7月31日より全国公開。