米紙ニューヨーク・ポスト報道

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が、世界的な評価の高さを改めて示した。米紙「ニューヨーク・ポスト」電子版は現地22日、「レブロン・ジェームズとショウヘイ・オオタニが高額所得アスリートのトップ5入り」との見出しで特集。NB Aのスーパースター、レブロン・ジェームズと並べて「文字通り別格の存在だ」と称賛した。その上で、比類なき規格外データを紹介した。

記事は世界高額所得アスリートランキングを掲載。「レイカーズのレブロン・ジェームズとドジャースのショウヘイ・オオタニは文字通り別格の存在だ」と記した。また米経済誌フォーブスのデータをもとに「ジェームズとオオタニは世界で最も高額収入を得ているアスリートのトップ5に入っている。首位にはクリスティアーノ・ロナウドが立ち、カネロ・アルバレスとリオネル・メッシが続いている」と報じた。

その中でも注目したのが、大谷の“グラウンド外”での副収入の存在感だ。記事は「オオタニの収入において最も驚くべき点は、フィールド外での稼ぎが1億2500万ドル（約202億円、トップ5のどの選手よりも多い額）に達していることだ。近い数字を記録したのはジェームズのみで、フィールド外で約8500万ドル（約137億円）を稼いでいる」と伝えている。

さらに記事では、大谷がニューバランス、寝具大手の西川、化粧品大手のコーセーなど20社を超えるブランドと契約を結んでいることにも言及。「オオタニが世界的なスターであることは明らかだ」と強調した。



（THE ANSWER編集部）