イングランド代表ＭＦモーガン・ロジャーズ（２３）の署名を巡り、アーセナルＶＳパリＳＧという昨季の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）決勝と同じ組み合わせで激しい争奪戦が繰り広げられることが明らかになった。

英スポーツラジオ局「トークスポーツ」の電子版などによると、アーセナルのアルテタ監督はアストンビラで目覚ましい活躍をし、イングランド代表でもＲマドリードのジュード・ベリンガムと互角のポジション争いをするロジャーズ獲得を悲願のプレミアリーグ優勝を果たした直後の最優先事項としたという。

しかし、ロジャーズの獲得にはそのアーセナルを決勝で破り、２季連続で欧州ＣＬ制覇を成し遂げたパリＳＧも興味津々。「トークスポーツ」はアストンビラの要求額は最低でも８０００万ポンド（約１７４億４０００万円）としているというが、この欧州２強が移籍市場で再び対決することで最終的には大台の１億ポンド、日本円にして約２１８億円までオファーが巨大化する”可能性がある”とした。

ロジャーズは２０２４年２月にミドルズブラからわずか１６００万ポンド（約３４億８８００万円）でアストンビラに移籍。今季の全公式戦では１４ゴール１１アシストを記録。その中には今季ヨーロッパリーグ決勝の３―０勝利で記録した先制点のアシストとダメ押しとなった３点目のゴールの１Ｇ１Ａも含まれている。