30歳・童顔Fカップグラドル、セーラー服姿に反響「中学校に入学ですか？」「違和感なさすぎ」「ツインテ可愛すぎー！！」
童顔のため“合法ロリ巨乳”を自認し、“まりちゅう”の愛称で人気を博しているグラビアアイドルの長澤茉里奈（30）が、23日までに自身のXを更新。30歳には見えない“制服姿”を披露し話題となっている。
【写真】「中学校に入学ですか？」「違和感なさすぎ」「ツインテ可愛すぎー！！」 大きな反響を呼んだ30歳・童顔Fカップグラドル、セーラー服姿
長澤は、22日夜に「おやすみだよ」というコメント共に、バスケットボールを持ってあぐらをかいた制服姿の画像を投稿。さらにこれとは別のミニスカセーラー服＋ツインテール姿の画像とともに「明日明後日あたりに嬉しいお知らせできそう おやすみ」と連投した。
この投稿に「セーラー服かわいい！」「やっぱ制服まりちゅう鬼かわいい」「ツインテ可愛すぎー！！」「中学校に入学ですか？」「違和感なさすぎ可愛い」「まだまだイケるw」などのコメントが寄せられている。
長澤は、1995年10月8日生まれ、埼玉県出身。あどけない童顔とFカップという圧巻のプロポーションのギャップでグラビアシーンで人気に。昨年10月には「おはよーーー！！合法ロリ巨乳が30才になったぞー！」「#まりちゅう30才」「#まりちゅうバースデー2025」と、30代突入を報告しながら、ビキニ姿の近影を公開した。
【写真】「中学校に入学ですか？」「違和感なさすぎ」「ツインテ可愛すぎー！！」 大きな反響を呼んだ30歳・童顔Fカップグラドル、セーラー服姿
長澤は、22日夜に「おやすみだよ」というコメント共に、バスケットボールを持ってあぐらをかいた制服姿の画像を投稿。さらにこれとは別のミニスカセーラー服＋ツインテール姿の画像とともに「明日明後日あたりに嬉しいお知らせできそう おやすみ」と連投した。
長澤は、1995年10月8日生まれ、埼玉県出身。あどけない童顔とFカップという圧巻のプロポーションのギャップでグラビアシーンで人気に。昨年10月には「おはよーーー！！合法ロリ巨乳が30才になったぞー！」「#まりちゅう30才」「#まりちゅうバースデー2025」と、30代突入を報告しながら、ビキニ姿の近影を公開した。