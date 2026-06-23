私たちはなぜ「何者にもなれていない」と焦るのか？ そもそも「何者」って何？ 現代社会を覆う「何者シンドローム」をジェーン・スーが解き明かす。

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『週刊文春WOMAN2026夏号』に掲載されているジェーン・スーさんの人気しごと連載「はたらく私」第4回より、一部を抜粋し掲載する。



イラスト：kedamasugoine

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避けて通れないトピック「何者シンドローム」

まだ何者にもなれていない。何者にもなれなかった。そんな言葉をよく耳にする。しかし、言葉を発する者から、何者かになりたい欲望が沸々と湧いてくる様子は窺えない。にもかかわらず、何者でもない自分を責め、意気消沈したり、焦ったりしているのだ。

なぜ、そんな風に感じてしまうのか。正確には、なぜ、そんな風に「感じさせられて」しまうのか。

仕事とは、働くとはどういうことかを私なりに紐解いていくのがこの連載だ。その過程で、この「何者シンドローム」は避けて通れないトピックである。「である」とか真面目に書いてしまったけれど、ちょっとここは一旦落ち着いて考えてみましょうよ、という気持ちでいっぱいなのだ。

そもそも「何者」とは、どんな状態を指すのだろう。「そんなの誰だってわかるでしょ、すごい人のことよ」と呆れないでほしい。非常にまどろっこしく感じるかもしれないが、「何者とはナニモノか」を定義することは、何者シンドロームを理解する上でとてつもなく大切なので、しつこく因数分解をしていく。

少々長くなりますが、お付き合いよろしくお願いいたします。

「何者」とはナニモノか

さて、「あの人、〇〇なの」と、誰かが言ったとする。〇〇に入る言葉が医師、弁護士、公認会計士、経営者、だった場合と、それ以外の職業や肩書が入った場合では、聴き手が「あの人」に抱く印象は変わる。士業や経営者の場合、先述の「すごい人＝何者かの人」だと思われる。

職業に貴賤なし、つまりどんな仕事も社会に必要で、仕事の内容と従事する人間の尊厳や価値はイコールで結ばれるものではない。ではあるのだが、現実には、職業には収入、権力、社会的影響力に違いがある。

医師を例に考えてみよう。医師は、難関な入学試験に合格して医学部に入り、最短でも6年勉強して国家資格を取り、高給をもらって働くゆえ、希少価値のある存在だと捉えられる。社会的地位の高さが「何者」とみなされる要因だ。ざっくり言うと「頭が良くてすごい仕事をしている」という感じ。会社内だと、課長、部長などもそうだろう。いわゆる肩書と呼ばれるもの。

次に、主に女性が「マスト・ハブ」の強迫観念に駆られがちな肩書に、「妻」や「母」がある。ひと昔前の価値観では、付帯すると社会から一人前と承認されやすかった属性であり、いまだ機能する場面はある。

難関な試験を突破した、資格を手に入れた、人を助ける仕事をしている、雇われの身ではなく従業員を雇用して社会に貢献している、ほかの人にはできない仕事をしている、子や配偶者に必要とされる存在として活躍している――。これらは、肩書を持つ者の自認である。しかし、そういった自己感覚だけでは成りえないのが「何者」だ。

著名な芸能人、人気のあるプロスポーツ選手、教科書に載るような作品を創った芸術家、といった一目でわかる「何者」には肩書すら不要だが、やはり「類稀な才能がある」、「よく稼いでいる」、「多くの人にはできない仕事をしている」、といった印象を持たれ、「何者」と認識される。

つまり、「何者」認定には常に、他者からの羨望が混じった承認が必要なのだ。個人に達成したい目的があったとて、その達成のために行う純粋な努力だけでは、どうにも獲得できないのが「何者」だ。山奥でひとり、納得のいく作品が作れた芸術家がいたとしよう。それが世間に発表され、広く知られて他者に存在を認められるまで、その人は何者でもない。

にもかかわらず、社会的な「何者」への承認欲求は、いつの間にか「自分には価値があるのか」という存在不安と結びついてしまう。自分の力では決められないことなのに、自分の努力や能力が不足しているせいだと思ってしまうのは不健全ではなかろうか。

増え続ける「何者」

近年、インフルエンサー、アンバサダー、ユーチューバー、〇〇研究家など「何者」のバリエーションは無限に増えた。「すごい」を端的に表すのは数字である。フォロワー数合計〇万人というやつだ。一個人に対し、数字が存在価値を提示してくる異様な時代を生きていることを、私たちは忘れてはいけない。

「何者」のバリエーションが増えた結果、何者かであるほうが当然、つまりゼロに近い状態で、「何者でもない」をマイナスだと捉えてしまい、不安は膨らんでいく。士業やお金持ちだけが憧れの存在だった時代には、ここまでの焦燥は喚起されなかったはずだ。

もっと昔。士農工商といった身分制度があった時代には、なかった悩みだろう。だって、どう頑張ったって身分は生まれた時に決まっていたのだから。貧乏な武士や富豪の商人は存在したが、個人の努力で達成できるソーシャル・モビリティ（社会的流動性）は、おそらく江戸時代にはなかったはずだ。少なくとも、現代のように「努力次第で誰でも上昇可能」という発想は一般的ではなかっただろう。

翻って現代。頑張ればなんにでもなれる、とされている。社会階層（職業、所得、教育など）の移動は、個人の努力で可能だと。否定はしない。報われる努力は存在する。成り上がっている人も存在する。だが、何者かになれる世界＝何者かにならなければ価値がない世界、ではないはずなのだ。だって、自分以外の誰かが「人間は努力次第でなんにでもなれる。だから、何者にもなれないのは私の努力不足である」と言ったら、多くの人が違和感を持つだろう。そんな単純な話ではないと。

やりたいことがあり、特定の分野で名を成したいというなら、何者かになるのを目指すのは健全だ。自分自身が、そこまで行くことを望んでいるのだから。

しかし、「何者かにならなければ」と急き立てられている人を見ると、それは果たしてあなた個人が抱える問題なのかと問いたくなる。

「何者かにならなければ」のあとに続くのが「私には価値がない」だとするならば、その価値は社会における存在価値を意味するはずだ。つまり強迫観念に駆られている人は、「努力次第でなんにでもなれる」を、「努力不足のまま何者にもなれないと、社会から取り残される」と解釈している。

現代社会に、人の心は追いつけていない

何者かにならないと、社会で置いてけぼりになるという不安は、果たして自分の心の底から自然に湧き上がったものだろうか。私はそうは思わない。

おそらく、社会構造の変化に、私たちの価値観や心が追いついていないのが原因だ。

承認欲求がことごとく市場化されたのが大きい。この場合の「承認欲求の市場化」とは、市場で売買されていなかったモノ・概念を、民間企業のノウハウや自由競争といった競争原理を取り入れて提供できるようにすること。社会が数値化・交換可能にした承認という意味だ。

古来、私たちが心の奥底から欲している承認欲求は、顔の見えない無数の他者からの賞賛や羨望ではなく、「私の話に耳を傾けて寄り添ってほしい」といった、存在をありのまま認めてほしい欲望だったはず。

それがお金、地位、肩書、学歴、ブランド品の所有といった記号を使って身近な人から獲得するものに取って代わられた時代を経て、現在はテクノロジーの進化により、バズ、フォロワー数、というあられもない数字で表されるようになった。人の心は追いついていない。

自らの心を満たすものが本当にそれなのか、誰もわかっていないのではないだろうか。テクノロジーだけが先に進んだ結果のシステムと心の接続不全が、「何者かにならなければ」という不安を増幅させているような気がしてならない。

加えて、これまでは自分が属する共同体で安全に生きる方法として「和を以て貴しとなす」という価値観が重んじられていたのに、ある時から突然、個人として突き抜けなければダメと言われるようになったのだから、そりゃ不安にもなるというものだ。助走期間はゼロなんだもの。

密かに脈々と現代にも特権が受け継がれているとはいえ、一応は明治に入って身分制度が撤廃され職業や居住の自由が認められた日本は、焼け野原から高度成長期を経て経済大国へと成長した。

かつてよりは「努力すれば上昇できる」という感覚を人々に与えるようになったと言える。高度成長期には、その実感を持てた人も多かっただろう。

しかし現在は、バブル崩壊からの失われた30年とやらのあいだに新自由主義が持ち込まれ、経済成長という後ろ支えが弱まり、格差がどんどん広がっている。にもかかわらず、「自己実現せよ」、「努力次第でなんにでもなれる」という圧力だけは、むしろ強化されている。

上昇の難易度は上がっているのに、自己責任と自己実現という表裏一体の重しを背負わされた挙句、上昇できなかった責任は個人に返ってくる。これをひとりひとりの能力の問題として捉えるのは酷だ。紆余曲折を経て得た歪な自由とトレードオフで、何者かでなければ価値がないと思わされているだけなのだから。

みんながみんな、谷亮子にならなくていいはずなのに

世の中は、親世代のそれとずいぶん様変わりした。地域、大家族、終身雇用の会社といった旧来型の共同体は消滅し、「とりあえずそこにいるだけ」でも受け入れてもらえることは難しくなった。旧来型の共同体が失われたことで得られた自由もある反面、誰もが自分がそこにいる価値があると証明しなくてはならなくなった、とも言える。

旧来型の共同体が解体されるのと相まって、今度は「妻」や「母」だけでは不十分だと思わされるフェイズにも入った。これも、家族や地域単位での付き合いや貢献だけではもの足りない、共同体の外に出て属性とは異なる活動がしたいと自ら希望する人の話ではない。「母や妻だけの私は不十分」と思わされている人の話。いまはとにかく、個人の能力を過剰に問われる時代なのだ。

2003年に結婚した柔道家の谷亮子さん（旧姓・田村）は、2004年の五輪前、「田村で金、谷でも金」と宣言し、アテネオリンピックで金メダルを獲得した。出産後も「ママでも金」を有言実行し、2007年の世界選手権で優勝した。

女性が結婚や出産で競技者として弱くなったとは言われたくなかったのだろう。属性で活躍が制限されることはないと、一流のアスリートが世間に証明することは素晴らしい。

と同時に、誰もがそうでなくてはならないと捉えてはならない。そもそも谷亮子さんは選手時代に五輪5大会でメダルを獲得し、世界選手権6連覇を成し遂げた、文字通り歴史的な柔道家だ。特例中の特例である。

夢を叶えるための艱難辛苦は厭わない人にとって、谷亮子さんが開いてくれた扉はかけがえのないものだ。しかし、そうではない人が「何者でもない私」を責めるのは無理がある。「なるほど、扉はあそこまで開いたわけね。世の中にとっていいことだ。私の人生には、直接関係ないけれど」と捉えるだけでオッケーなのに。

どの評価軸を採用するかは自分で選べる

成し遂げたいことがあるわけでもないのに焦燥に駆られているとしたら、それは単に社会システムのバグに飲み込まれているだけ。他者に語り得る物語のある人生のほうが、高価値だと思わされているだけ。あなたが「何者かにならなければ社会から取り残される」と恐怖に駆られると、ほかの誰かが儲かるシステムが存在するだけ。

不特定多数の他者からの承認がないと、自分の存在に十分な意味や価値や輪郭があると感じられない。社会から取り残されると感じてしまう。そんな人がこれだけいるのならば、おかしなことになっているのは社会のほうだ。

存在の意味や価値や輪郭の良し悪しを、他者の賞賛や「バズった」とか「フォロワー〇万人」のような市場価値にジャッジさせるか、それとも自分で判断するか。

どう考えたって、自分で判断するほうが良いだろう。自己感覚を研ぎ澄ませたほうが、風向きでクルクル変わる頼りない指標に頼るよりずっと楽しく過ごせるのだから。

他者承認を完全に切り離すことは不可能だが、どの評価軸を採用するかは自分で選べる。その舵を手放してはならない。

要は、谷亮子さんのような少数の越境能力者によって属性によるリミットが社会的に外れたことと、自分がリミットを外したいかどうかは別問題という話。「可能になった」と「全員が目指すべき」は違うのだ。｢限界を超えたい｣という欲望なのか、｢限界を超えなければ｣と焦らされているのか、いま一度自分に問うてみる価値はある。

※誰かに羨望されることを追求した先にある「他者のモブ化」や、「自分軸」で生きることの本当の意味などについて書かれた記事全文は、『週刊文春WOMAN2026夏号』で読むことができます。

（ジェーン・スー／週刊文春WOMAN 2026夏号）