ヤクルト、ソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（47）が23日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、国民的スターに間違われたエピソードを語った。

セ、パ両リーグに加え、メジャーにも在籍した経験を生かし、解説者としても活躍中。MCの垣花正は「五十嵐さんは球界のキムタクと呼ばれて、ファンを魅了してきた、きってのイケメン選手」と、ハードルを上げて紹介した。五十嵐氏は「空気が一気に変わったのが嫌なんですけど。何なんですか！もうちょっとあるでしょう？」と、スタジオの空気をひといじり。笑いが起きた。

それでも、間違えられたとおぼしき出来事があったという。「1回だけホントに、スーパーで買い物していたんですよ、妻と一緒に」。実演販売のコーナーに行くと、販売員が寄ってきたという。「走ってきて、“これどうですか？”って持ってきた時に、僕の妻を見て“うわ、工藤静香じゃなかった”って言われた」。さらに「…ってことは、僕はキムタクだと思われていた」と打ち明けた。ダブルMCの大島由香里は「え〜！！」と驚きの声を上げていた。

感想を問われた作家の岩下尚史氏は「感じのいい自慢でした」とツッコミを入れていた。

垣花から「実演販売の方は、もしかしたら（商品を）売りたいだけかも」と指摘されると、五十嵐氏は「まあまあまあまあ…買いました」と笑わせていた。