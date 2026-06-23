産休明けから絶好調だ。5月に第二子を出産したタレントの西野未姫が6月21日、「スナックさざなみ」にMCとして生出演。前回まで代打MCを務めた二瓶有加をイジり倒し、ファンを沸かせた。

【映像】西野未姫、二瓶有加とバッチバチ

文字通りスナックがコンセプトの当番組は、6月18日から21日までボートレース若松で開催の「MNBR若松2RBOATBoyカップ」にスポットを当てた特番。この日から、西野はママとして復帰した。ゲストは、前回までママを任された二瓶有加と風吹ケイ。二瓶が「今日はシンプルに飲みに来ました」と述べると、西野は「ちょっと、みんなの仲が深まってたから。戻ってくるの、ドキドキしちゃったわ」と告げた。

そんな中、一同で視聴者コメントをチェックする場面があった。ここで、西野は「『ママかわいい』だって！」と自身へのコメントをピックアップ。二瓶が「やだぁ」と自分自身のことだと思って反応すると、進行役が「ちょっと。錯綜してる」と笑った。これを受け、西野は「こっち。今日、こっち」と自身を指してアピール。二瓶が「そっちかよ！こっちじゃなくて？」としつつ、「だいたいゲストの（コメント）を拾った方がいいと思いますよ！」と指摘すると、「ちょっと久しぶりで嬉しくて」と返した。

これに進行役が「2人は気が合うのか合わないのか分かんないよね、今のところ」と表現する中、西野は「あと、なんか『にへちゃん、牛乳含んでるの？』って来てる」と二瓶への微妙な書き込みをチョイス。二瓶が「おい！あっただろ、もっと。『二瓶かわいい』ってあっただろ！嬉しいけど、嬉しいけどね。あったよ、もっとさ」と語気を強めると、そのやり取りにファンも「バチバチ」「喧嘩すんなww」「まだ探り合い」「皆おもろい」「バラエティこわーい」「わろた」などと大ウケな様子だった。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

