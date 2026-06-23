【FIFAワールドカップ2026】フランス代表 3ー0 イラク代表（日本時間6月23日／フィラデルフィア・スタジアム）

【映像】イラク代表DF陣、ありえない“痛恨ミス”→呆然と立ち尽くす瞬間（実際の様子）

まさかのミスに立ち尽くすしかなかった。イラク代表のパスミスを見逃さなかったフランス代表が追加点を奪うと、ファンからも呆然とした声が寄せられた。

日本時間6月23日、FIFAワールドカップ2026グループI第2節でフランス代表はイラク代表と対戦した。

14分にFWキリアン・エンバペの逆足による弾丸ミドルから先制点が生まれると、雷雨による約2時間の中断を挟んだ後半にも追加点が生まれた。

フランス代表が1ー0とリードして迎えた54分、ゴールキックから右CBザイド・タフシンがGKアフメド・バシルへパスを送る。しかし両者の意図が合わず、GKはコントロールできなかった。

中途半端に足に当たったボールを、プレスを掛けていたフランス代表FWウスマン・デンベレがカット。そのままダイレクトで中央へ折り返し、最後はエンバペが冷静にゴールへ流し込んだ。

不用意なミスからの失点に、バシルをはじめとするイラク代表守備陣は立ち尽くすしかなかった。DAZNで解説を務めた佐藤寿人氏（元日本代表）は「シンプルに横パスが足元ではなく、少し前方にずれてしまいましたね」とコメント。まさかの形から生まれた追加点はSNSでも話題となり、ファンからは「お膳立てw」「何してんだよ！」「やらかした」「これはキツイな」「スパイか？」「記録に貢献」と、ミスを嘆く声が相次いだ。

このゴールが試合を決定づけ、フランス代表は3-0で勝利。2連勝でラウンド32進出を決めた。

（FIFAワールドカップ2026）