犬が部屋を散らかす心理

お留守番していてくれた愛犬が部屋を散らかしていること、犬との暮らしではあるあるですよね。

ティッシュを箱の中から全部出していることもあれば、トイレシートを噛みちぎって粉々にしていることもありますし、クッションの中綿を取り出されていることもあります。

イタズラをされないように対策をして出かけたつもりかもしれませんが、犬が部屋を散らかしてしまうのは、やはり飼い主のうっかりが原因になることがよくあります。

そして、単なるイタズラばかりではありません。飼い主にも気づかれにくい愛犬の心理が隠されていることがあります。イタズラは愛犬からの何らかのサインなのです。

1.退屈だった

犬が部屋を散らかすのは、退屈だったからです。

若く健康でエネルギーを持て余した犬が、退屈しのぎに部屋を散らかしてしまうのです。部屋の中にある目につくもの、興味を持ったものは、何でも退屈しのぎの対象になってしまいます。

大きな家具も犬にとってはおもちゃ代わりです。満足するまで噛んで遊び、ボロボロにし、破壊してしまうのです。

お留守番中の退屈によるイタズラは高齢になってもあまり変わりありません。イタズラをする機会が減ってしまうだけで、たまーにではありますが、若い頃のようなイタズラをしてしまうことがあります。

2.探索と確認と情報収集をしている

犬が部屋を散らかすのは、探索と確認と情報収集をしているからです。

犬が部屋の中をウロウロと歩き、ニオイを嗅いで回ることがあります。ニオイを嗅ぎ、確認をし、情報収集を行うのは、犬の本能による行動です。

ただニオイを嗅ぐだけでは足らず、噛んで確認することもありますし、引きちぎって確認することもあります。「これは何か」ということを知りたいのです。

そうしていると、「これは楽しいぞ～」と好奇心がかき立てられ、情報収集をしていたはずが、いつの間にか遊びに変わってしまっていることもあります。

部屋を散らかしてしまったのは、単なる遊びであること以外にも、情報収集をするためであった可能性もあるのです。

3.飼い主の気を惹きたい

犬が部屋を散らかすのは、飼い主の気を惹きたいからです。

イタズラをしているとき「〇〇ちゃん！」と大きな声で呼ぶことがあります。ものを口にくわえているとき「放しなさい！」と追いかけ回すことがあります。

犬にとっては「構ってもらえた」「遊んでもらえた」と、嬉しい楽しい経験になってしまうことがあります。

退屈しているとき、寂しく思っているとき、飼い主に構ってもらうためにイタズラをするのです。「こうすれば飼い主の気を惹くことができるぞ」と、間違った学習をしてしまっているのです。

愛犬のイタズラへの対策

ものを出しっ放しにしないこと

イタズラされて困るもの、犬にとって危険なものは、出しっ放しにしないようにしましょう。

常に整理整頓をし、片づけをし、不要な電気コードはコンセントから抜くようにしましょう。

ペットゲートを設置すること

立ち入ってほしくない部屋のドアは閉め忘れがないようにしましょう。

ドアがない場所にはペットゲートを設置しましょう。階段やキッチンなど、犬にとって危険な場所にも設置しましょう。

まとめ

犬が部屋を散らかす心理を3つ解説しました。

退屈だった 探索と確認と情報収集をしている 飼い主の気を惹きたい

イタズラは、しつけでは解決されないことがよくあります。叱ったり怒鳴ったりしても、イタズラはなくならないことがよくあります。

本能による行動が“イタズラだ”と捉えられてしまっていることもよくあります。最も大切なことは、「イタズラをさせない環境づくりをすること」です。