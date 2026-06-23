Google DeepMindと、『Everything Everywhere All At Once』などで知られる独立系映画スタジオ「A24」が、AIフィルムメイキングツールを共同開発する研究提携を発表した。現地時間6月22日にGoogle DeepMindが明らかにした。

参考：なぜAnthropicは広告を拒み、OpenAIは導入するのか ChatGPT広告の日本上陸で考える生成AI各社の“哲学”

提携にあわせ、GoogleはA24に出資する。Wall Street Journalによれば出資額は約7500万ドル（約115億円）規模で、Alphabetが映画スタジオに出資するのは初。複数年・非独占の契約で、A24の作品ライブラリやコンテンツデータはGoogleの学習対象外とされる。

DeepMindのリサーチャーがA24の制作者と並走し、AIストーリーボード生成などのツールを実制作のなかで開発する。A24側で技術部門を率いるのは、Adobe出身のスコット・ベルスキー氏だ。

今回の提携は、ハリウッドとAIの関係が大きく動くなかで結ばれた。著作権侵害を巡る提訴が相次ぐ一方、DisneyとOpenAIの協業は3月のSora取り下げで頓挫。Amazonは、出資先であるOpenAIを否定的に描いていたとして、ほぼ完成していたサム・アルトマンの伝記映画の公開を見送ったと報じられた。テック企業とスタジオの資本関係が編集・制作上の対立を生みうる一例で、各社は提訴と提携の間で揺れ動いている。

A24は約1億7500万ドル規模の『ELDEN RING』実写映画化を進めており、実際の制作現場で使われることで、Googleはツール改良に向けたフィードバックを得られる。（文＝間瀬佑一）