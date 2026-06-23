礼賛の新曲「高ぶるブルー」が、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランドSeason7』エンディングソングに決定した。あわせて、同楽曲を7月8日に配信リリースする。

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2026年7月7日夜9時より放送開始の同番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、『毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない』というルールのもと、島間をメンバーがシャッフルしながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショーだ。

同番組のために書き下ろされた新曲は、番組内で繰り広げられる情熱的で予測不能な恋愛模様を想起させる。礼賛ならではのキャッチーなメロディと疾走感あふれるサウンドが、参加メンバーたちの“本能むき出し”の恋を鮮やかに彩る。

同楽曲について礼賛は、「恋を成就させるときの激動な駆け引きと冷静な作戦、心情とのギャップを描きました」とコメントしている。

なお同楽曲の配信事前登録をすると、オリジナル待ち受け画像を受け取ることができる。

また、礼賛は結成5周年ワンマンライブを9月5日から6日の2日間にわたり開催予定。加えて、新たなアーティスト写真とワンマンライブのキービジュアルを公開した。

（文＝リアルサウンド編集部）