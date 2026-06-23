「期待していた数字ではない」負傷交代したド軍“380億円”男に厳しい指摘…リーグ平均を下回る成績 米報道
負傷交代したタッカーは期待される成績を残せていない(C)Getty Images
ドジャースのカイル・タッカーが現地時間6月22日、敵地でのツインズ戦に「6番・右翼」で先発出場したが、「腰のけいれん」のために急きょ途中交代した。
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米誌『Sports Illustrated』の電子版である『Dodgers ON SI』は、デーブ・ロバーツ監督が、タッカーの症状について「深刻な問題になるとは懸念しておらず、MRIなどの画像検査を受ける予定もない」と述べたと報じている。
29歳のタッカーは今季ここまで75試合に出場して打率.234、6本塁打、40打点、OPS.707という成績で苦しいシーズンを過ごしている。
同誌は「タッカーは4年総額2億4000万ドル（約380億円）という大型契約でドジャースに加入したが、ここまでは期待に応えられているとは言い難い」とし、「リーグ平均を下回る成績となっており、OPS+は98と、リーグ平均を2％下回っている。また、wRC+は100とちょうどリーグ平均並みであり、これはドジャースが2億4000万ドルの男に期待していた数字ではない」と指摘した。
それでも、記事では「タッカーが調子を取り戻すための時間はまだ十分にあり、ロバーツ監督も直近の本拠地での連戦の間に、タッカーがスランプを脱しつつあると感じていた」と記している。
そんな中での負傷交代となったが、タッカーが今後、本来の打棒を取り戻すことができるのか注目が集まる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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