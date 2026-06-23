「爆裂メロすぎて滅」M!LK・吉田仁人、“平成の懐かしヘアアレンジ”に「エグかっこよ」「ヤバい」
M!LK公式Instagramは6月22日、投稿を更新。同グループメンバー・吉田仁人さんのヘアアレンジ姿を公開しました。
【写真】M!LK・吉田、平成ヘアアレンジを披露
どこか懐かしさを感じさせるビジュアルにファンからは「デビューの頃のじんちゃんと同じ髪でしょ！ その時も今もめちゃイケメンですね」「吉田さんの髪型本当に正解」「仁ちゃんの恥ずかしそうな感じが 可愛すぎました」「ヤバい、吉田さんの美しさに打たれて語彙力飛んでった」「吉田さん爆裂メロすぎて滅」「何回見てもエグかっこよ…！」など、絶賛の声が集まっています。
(文:五六七 八千代)
【写真】M!LK・吉田、平成ヘアアレンジを披露
平成の懐かしヘアに挑戦同アカウントは「吉田さん、平成の懐かしヘアアレンジに挑戦」とつづり、1本の動画を公開。楽曲『爆裂愛してる』に合わせて次々と、メンバーが踊りながら登場する動画です。みんなキメ顔で続いていきますが、途中で笑い出してしまうところを見ると、仲の良さが伝わります。また投稿の通り、吉田さんは「平成の懐かしヘアアレンジ」に。片方のサイドだけスッキリと編み込むアシンメトリーで、インパクトのある髪形をしています。
会場熱狂のパフォーマンス今回の動画で使用された『爆裂愛してる』は、2月にリリースされた楽曲です。同アカウントでは2月23日に「『爆裂愛してる』のライブ映像公開中です」とつづり、実際のパフォーマンス映像を披露。それぞれがメンバーカラーの衣装に身を包み、息の合ったダンスと歌声を届けています。会場からの大きな歓声も収められており、楽曲の盛り上がりぶりがダイレクトに伝わる映像です。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)