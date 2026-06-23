【祝！完結】『サバ缶、宇宙へ行く』の舞台・小浜が楽しい　ロケ地巡りと観光モデルコースを紹介

2026年放送の話題ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』が6月22日、感動の最終回を迎えた。

【画像】『サバ缶、宇宙へ行く』を巡る小浜旅

物語は小さな港町を舞台に、教師と高校生が世代を超えて"宇宙食開発"という大きな夢に挑む、実話をもとにしたオリジナルストーリー。

主な舞台となったのは福井県小浜市で、地元の風景や暮らしがリアルに映し出されているのも見どころだ。

ドラマをきっかけに名前を知った人もいるかもしれな。海にグルメに歴史と、見どころがぎゅっと詰まった町だ。

ドラマの人気もあり、ロケ地巡り、いわゆる「聖地巡礼」を楽しむ人も増えているらしい。

日本海に面した小浜市は、古くから"御食国（みけつくに）"として朝廷に食材を届けてきた歴史を持つ場所。特に鯖は有名で、京都へと続く「鯖街道」の起点としても知られている。

そんな背景もあり、町のあちこちで食や歴史に触れられるのも魅力だ。

というわけで今回は、ロケ地も観光もまとめて回れる"小浜市の観光1日モデルコース"を紹介していく。

『サバ缶、宇宙へ行く』のロケ地も巡れる 小浜1日観光モデルコースを紹介

【１】「サバ缶ロケ地」としても外せない！ 若狭小浜お魚センター

新鮮な魚介や干物が並ぶ人気スポット。ヒロイン・菅原奈未（出口夏希）の実家として登場し、活気のある様子がそのまま映し出されている。

並ぶ魚はその日の漁次第で変わるため、どんな魚が並ぶかも見どころだ。 売り切れも早いので、早めに立ち寄ろう。買った魚をその場で味わえる「七輪焼き広場」もある。



【２】海の景色をダイナミックに楽しむ 蘇洞門めぐり遊覧船

若狭湾の断崖や奇岩を巡る60分間のクルーズ。陸からは見えない景色が広がり、想像以上にスケール感がある。併設のカフェで販売しているドリンクやスイーツは持ち込みも可能だ。チケットは出航5分前まで購入できるが、運航は天候や時間帯によって変わるため、現地で確認しよう。



【３】ドラマでは印象的なシーンに登場 ！マーメイドテラス

小浜に伝わる人魚伝説にちなんで設置された海辺のテラス。2体の人魚像が並ぶ。主人公・朝野峻一（北村匠海）の通勤やダンス練習のシーンにも登場する、このドラマでは外せないロケ地だ。テラスから小浜公園までは約800メートルの散策道が続いており、のんびり歩きながら海辺の景色を楽しめる。



【４】小浜の歴史を知る 鯖街道ミュージアム

小浜と京都を結んだ"鯖街道"の歴史を紹介する施設。街道の起点としての役割や、鯖にまつわる文化がわかる。コンパクトにまとまっており、入場無料で楽しめるのもポイント。ここを見ておくと、小浜という町の見え方が少し変わる。



【５】ランチ＆お土産はここでまとめて 道の駅 若狭おばま

地元グルメや特産品がそろう道の駅。ドラマで改めて人気を博しているサバ缶も豊富に並び、食べ比べやお土産選びにもぴったりだ。館内には、地元・若狭産の食材を90％以上使ったレストランもあり、こちらも人気を集めている。



【６】最後はここで締め！ 御食国若狭おばま食文化館

食の歴史や文化を学べる複合施設。展示を見て理解を深めるのはもちろん、箸研ぎや紙漉きなどの体験も楽しめる。ラストは、館内の温浴施設「濱の湯」へ。海を見て、食べて、歩いたあとに入るお風呂はやっぱり格別だ。

小浜市はコンパクトにまとまっているから移動もしやすく、1日でもしっかり満足できる。ドラマをきっかけに、この町の魅力を体感してほしい。





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