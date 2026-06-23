日本の南の海上に台風7号と台風8号の2つの台風が同時に発生しています。また、梅雨前線が２５日にかけて九州付近に停滞する見込みで、この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、九州南部では大気の状態が非常に不安定となるでしょう。九州南部では２５日にかけて、局地的に積乱雲が発達し落雷や竜巻などの激しい突風のおそれがあります。

【画像を見る】“ダブル台風”7号・8号の今後の進路は？

気象庁によりますと、非常に強い勢力の台風第7号は沖縄や九州の南を経て関東方面へ向かう見込みで、台風第8号はマリアナ諸島から日本の南を経て日本の東方面へ進む見込みです。台風第7号の名称「メーカラー」はタイが提案して「雷の天使」を意味し、台風第8号の名称「ヒーゴス」はアメリカが提案して「いちじく」を意味しています。

西日本各地の雨 24時間で300ミリ予想も

台風の接近に伴い、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、西日本を中心に大気の状態が非常に不安定となります。長崎県で300ミリ、熊本県で200ミリなどの雨予想となっています。

九州地方（山口県含む）・奄美地方

23日午後6時から24日午後6時までに予想される24時間降水量（多い所）

宮崎県：180ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く）：180ミリ

佐賀県：150ミリ

長崎県：300ミリ

大分県：180ミリ

熊本県：200ミリ

24日午後6時から25日午後6時までに予想される24時間降水量（多い所）

宮崎県：120ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く）：120ミリ

長崎県：100ミリ

大分県：100ミリ

熊本県：150ミリ

四国地方

２４日から２５日にかけて前線が四国地方の太平洋側に北上して停滞し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、四国地方では大気の状態が非常に不安定となるでしょう。太平洋側を中心に２４日昼過ぎから２５日午前中にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。発達した雨雲が停滞した場合は、２４日昼過ぎから２５日午前中にかけて、警報級の大雨となる可能性があります。

２３日午後６時から２４日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 １００ミリ

太平洋側 １８０ミリ

その後、２５日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 １５０ミリ

太平洋側 ３００ミリ

※徳島県では北部150ミリ、南部200ミリの予想

和歌山県

25日は、梅雨前線が近畿南部付近まで北上する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、和歌山県では25日は大気の状態が非常に不安定となるでしょう。24日夜遅くから25日にかけて、局地的に激しい雨や非常に激しい雨が降る見込みです。雨雲が予想より発達した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。

23日午後6時から24日午後6時までに予想される24時間降水量（多い所）

北部：30ミリ

南部：30ミリ

24日午後6時から25日午後6時までに予想される24時間降水量（多い所）

北部：120ミリ

南部：200ミリ

【画像を見る】23日（火）～28日（日）雨と風最新シミュレーション

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