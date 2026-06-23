俳優の寺島進（62）が22日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。夜の街で出会ったサッカー界のスターについて語った。

この日は同じ事務所である、秋元康氏がプロデュースする男性歌謡グループ「SHOW―WA」で元Jリーガーの青山隼とトークを展開。

青山が27歳で引退したという話から、元サッカー日本代表でJ3福島のFW三浦知良が59歳だという話になり、寺島は「あの人俺さ、銀座で会ったことあるの。飲み屋の」と切り出した。

「アフターの店で、俺も姉ちゃんと来ているんだよ。で、向こうも何人か連れているじゃない」と回顧すると、「飲み方が奇麗だよ。遊び方が、見てると」と絶賛した。

「女の子たち、お開きぐらいになると奇麗な感じで交通費渡してさ。奇麗に遊んでいたね」と続け、「マスターにも聞いたのよ。“カズさんあんなにお酒飲んで”って。でもマスターが言うには“飲んでも、次の日ちゃんと起きて、汗流してアップして。お酒出して、コンディション整えて、ちゃんとやることはやるんだ”って、練習」と振り返った。

「飲むときは飲む、やるときはやる、翌朝は翌朝で。ちゃんと自己管理あるんだってな」と言い、「だから遊び方とかそういうのも、選手間でもチームの中でもそういうのがあるんじゃないの。人間性みたいなのが出るんじゃないの」としみじみと話した。