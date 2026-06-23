お笑いコンビ、ウエストランド井口浩之（43）が、22日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時55分）に出演。男性アイドルとの共演でファンにたびたび感謝される理由を語った。

ともにMCを務めるとろサーモン久保田かずのぶと「上半期印象に残った仕事」についてトークした。井口はtimeleszの冠番組となるフジテレビ系「タイムレスマン」への出演を振り返り、「すごいセットでやってたのでテレビってこうだよなって思いましたし」。また「アイドルのファンの方って本当に優しいので、『ありがとうございます』みたいに言ってきてくれるんです。こっちがあやかってるだけなのに」と同グループのファンから感謝されることに驚いた。

男性アイドルとはたびたび共演することがあり「『井口さんの身長って157センチなんだ。ってことは私と同じだから隣にいたらこういう感じか』って、メジャー的に使われるというか」とアイドルファンのリアクションを説明。井口を自分自身に置き換えて見るようで「よくあるんですよ。それをすごい感謝されるんです。（背が）低いことが」と笑った。

また「『私と一緒だ』『あ、こんな感じなんだ』『何々君男らしく見える』とか。すごい多いんです」と語り、「僕もそこは強みというか、ありがたいなと思って」と話していた。