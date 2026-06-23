なぜ今そこに座るの!? いちばん邪魔な場所に現れる猫の不思議を描く、“あるある”満載の猫マンガ【書評】
【漫画】本編を読む
「猫はどこに座ったら一番邪魔になるか数学的に割り出せる」――ふと、そんな名言を思い出してしまった。猫は、私たちが忙しい時に限って、なぜか“そこだけはやめて”という場所へやってくる。 『拾い猫のモチャ』（にごたろ/KADOKAWA）は、そんな猫の自由気ままな行動を“あるある”として楽しめる、にごたろさんによるコミックエッセイだ。
どうして猫は、人間が今使いたいものほど占領したがるのだろう。たとえば、クリアファイルの上に座ったモチャは、飼い主がそれを取ろうとしても、すかさず阻止。使いたいのはこちらなのに、いつの間にかモチャのものになってしまっている。
なぜ今そこに座るのか、なぜ邪魔をするのか、その理由は分からない。けれど、猫はいつだって、人間が今使いたいもの、見たいもの、触りたいものの前に現れる。「そんなにかまってほしいの？」飼い主の手に嬉しそうにじゃれついてくる姿をみれば、そう思わずにはいられない。
邪魔されて困るのに、ちょっぴり嬉しい。もしかしたら、その矛盾こそが、猫と暮らす醍醐味なのかもしれない。猫の理屈の通じなささえ、可愛くてたまらないと思わされる作品だ。
文＝アサトーミナミ