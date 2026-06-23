子どもを将来お金に困らない大人に育てるにはどうすればいいか。ファイナンシャルプランナーのにぐ先生こと、谷口達也さんは「おこづかいが少なすぎると、『もらったお金は全部使う』という習慣を身につけてしまう危険がある。大切なのは、子ども自身に予算管理を経験させることだ」という――。（第1回）

※本稿は、にぐ先生（谷口達也）『10歳の子どもには毎週1000円渡しなさい』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／gyro ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／gyro

■「お金は貯めるもの」という考えは古い

お金があれば使うか、貯めるか。選択肢としてはこの2つ、というのが、これまでの主流の考え方だったと思います。ですが、「間違っている」とまではいわないものの、これは思い込みかもしれません。そして、親にこうしたお金に関する思い込みがあると、子どもの将来の選択肢を狭める可能性があるのです。まずは、金融の基本をおさらいしておきましょう。

「金融」とは、世の中にお金が流れて巡っていることを指しますが、そこにはお金そのものだけでなく、株式や債券、投資信託など、さまざまな金融商品が交ざっています。さらに、金融には時代や経済の状況などが反映されるため、お金の価値観は、世代によって違っていることがあります。

ご自分のお金に関する知識や価値観が、今、あるいはこれからの時代に合っているかどうか、考えたことはありますか？ その家のお金のセンスは、代々受け継がれやすいとも考えられます。また、親の行動や会話が子どもに移るという研究もあります（1）。

※1：Cebeci, Gizem Turna. (2024). “Intergenerational Transmission of Financial Biases.” Journal of Behavioral and Experimental Economics.

これに沿っていえば、もしも親のお金のセンスが高くなかったり、お金の価値観に偏りがあったりすると、子どもも同じ傾向になりやすいということに。一概にはいえませんが、あなたの家族ではどうでしたか？ 現在、子どもたちに対する学校での金融教育は始まったばかり。だから、大人世代のお金のセンスが低かったとしても、珍しいことではありません。

■おこづかい「1カ月500円」は少なすぎる

この記事を読んでいるみなさんは、子どもが将来お金に困らないことを願っていると思います。ですから私は、「おこづかい教育によって親子のお金のセンスが高まれば、将来お金に困らない大人に成長する」ということを、お伝えしていきたいと考えています。

まずは、おこづかいを渡す側の「親」から、子どもが大人になった未来を見据えて、お金のセンスを高めておきたいものです。人によっては、おこづかいに対する考え方も、思いきって変えなければいけないかもしれません。

たとえば今、子どもが小学生だとして、1カ月に500円のおこづかいを渡しているとします。もらった子どもは、喜んですぐに使いますよね。だって、500円ですよ。物価が上がっている今の時代、ファストフードやスーパーのお菓子を買ったら終わってしまう金額です。

子どもが毎回、すべて使い果たして、貯金箱が空っぽでも仕方ありません。年齢や学年などで金額は変わるでしょうが、こうした最小限ギリギリのおこづかいを毎月渡しているという親は、けっして少なくはないと思います。

■浪費グセがついてしまうのは親のせい

多くの場合は「子どもにあまりお金を持たせたくない」など、親として心配する気持ちから最低限の金額になるのだと思います。または「甘やかしたくない」という、しつけの意味もあるのかもしれません。

でも、思いがけないことかもしれませんが、おこづかいが少なすぎると、子どもに「もらったお金は全部使う」という習慣をつける原因となります。習慣とは恐ろしいもの。

長い間、ギリギリのおこづかいしかもらっていないと、子どもは「とにかくお金を使いたい」と、よく考えずに欲しい物を買ってしまい、お金を貯められなくても「それが普通、当然のこと」と思うようになっていきます。この場合、子どもに浪費グセをつけた犯人は……そう、親なんです。

やがて、子どもが成長して社会人になったとき、無意識に「手元にあるお金は、すべて使ってもいい」と思っていたとしたら？

残念ながら「お金に困る大人」になることが目に見えています。さすがにすべてを使い果たすことはないだろうと思うかもしれませんが、実はそうでもありません。たとえば、20代から70代までの世帯主の年齢別、金融資産の有無を調べたデータがあります（2）。

※2：「家計の金融行動に関する世論調査［二人以上世帯調査］（令和3年以降）」（2023、知るぽると）

全体のおよそ2〜3割の人が、貯金や株式、投資信託などの金融資産を保有していないとわかりますが、特に20代の若者の非保有率は高めです。つまり、「給料を使い果たしている」という状況なのです。

写真＝iStock.com／takasuu ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu

■声かけの有無で子どもの資産額が変わる

低賃金や物価高ももちろん大きな原因ではありますが、そもそも「金融資産を残そう」という意識も低いといえるのではないでしょうか。子どもの浪費グセは、大人になって急には直りません。浪費が習慣になり、貯金ができなくても「当然」ならば、社会人になって給料をもらっても「貯めるより、使ってしまおう」と思う若者も当然、多くなるでしょう。

お金の使い方は人それぞれですが、若いうちから少しずつでも金融資産を増やしていければ「お金に困らない大人」になる確率はぐんと高まります。デンマーク工科大学による、家庭の金融教育が子どもの成人後の資産形成に与える影響についての調査では、親が子どもに貯金などの声かけをしていたほうが、大人になってから金融資産が約9割多かったというデータもあります。

また、自分名義の貯金口座のある子どものほうが、大人になってからの貯蓄率が高く、貯蓄額が多かったという報告もあります（3）。子どもが社会人になってから「ちゃんと貯金しなさい」と親が口うるさくいうよりも、子どもが小さい頃からおこづかい制度を使って「自分のためにお金を貯める」ことを教えるほうが、ずっと合理的で着実なのです。

※3：Bucciol, Alessandro, Martina Manfrè, and Marcella Veronesi. (2022). “Family Financial Socialization and Wealth Decisions.” The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy.

■予算管理ができるようになることが大切

最小限のおこづかいを渡し続けると浪費グセがつくといわれても、子どもにお金を多く渡しすぎると「遊びにばかり使ったり、危ないことに巻き込まれるリスクも増えるのでは… …」と不安のほうが大きい方もいますよね。なかには、子どもに渡すおこづかいはギリギリのままで、代わりに「必要があれば、そのつど親がお金を渡せばいい」と思う方もいるかもしれません。

子どもにとっても「親にいえば買ってもらえる」ということで、おこづかいに余裕が生まれたように思うかもしれませんね。でも、浪費グセをつけないために大事なのは単に「おこづかいの金額が多いこと」だけではないのです。

金融教育をする立場からいわせていただくと「親が必要なお金をそのつど、子どもに渡す」というのは、「使い道の決まったお金を子どもに渡している」だけで、これでは浪費グセを回避することにはなりません。先述したデンマーク工科大学の同じ調査では、予算管理の助言の有無も、将来の資産形成に有意な差が出るとあります（4）。

※4：Bucciol, Alessandro, Martina Manfrè, and Marcella Veronesi. (2022). “Family Financial Socialization and Wealth Decisions.” The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy.

浪費グセをつけないことを含め、おこづかいで金融教育をするときのポイントは「親の見守りのもと、子ども自身がお金の予算管理をすること」なのです。定期的なおこづかいとは別に「親が必要に応じて渡すお金」は、一見、臨時で増額されたおこづかいのようですが、使い道の決まった「必要最低限のお金」ですから、子ども自身が予算管理をする必要はありません。

■金融教育を誤ると「お金に困る大人」になる

ではどうするかというと、あらかじめ、定期的なおこづかいと一緒に「必要な分のお金」を先に子どもに渡しておくのです。これなら、必要な分のお金は「取っておかなきゃ」と子ども自身が予算を分けて管理することになります。これこそが、私が一番伝えたいおこづかい教育の肝なのです。

子どもへのおこづかいの金額、渡し方については、家庭ごとの教育方針などによって、いろいろな考え方があると思います。それでも、私が声を大にしていいたいのは、おこづかいは「家庭でしかできない金融教育」であり、お金に困らない大人に育つための練習するツールになるということです。

子どもが一生、お金に困らない大人になるために大事なのは「どうやって稼ぐか」ということと思われがちですが、実は「お金を予算で分け、管理できるか」のほうが肝心です。たとえば、いわゆる億万長者でもない限り、どんなに高収入の人も無計画に使いたい放題では、いつの間にかお金がなくなり、必要な物が買えない「お金に困る大人」になる確率が高くなってしまいます。

写真＝iStock.com／Nuttawan Jayawan ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Nuttawan Jayawan

■ギャンブルや犯罪トラブルの防止にもなる

ビジネスでも企業が大きくなるためには、経理部、財務部など、お金を管理する部署がしっかりしていることが必須。

にぐ先生（谷口達也）『10歳の子どもには毎週1000円渡しなさい』（飛鳥新社）

収入が少なめだったとしても、浪費を我慢したり、使う目標があって積み立てをしたり、お金の予算管理がきちんとできれば、必要な物をあきらめずに手に入れ、お金のストレスを知らずに豊かな人生を歩む確率は高くなるわけです。

もちろん、子どもが成長して社会人になれば、住居費をはじめ、生活をするために必要なお金があることは理解できると思います。でも、社会人になるまでお金の予算管理の経験がなければ、必要なお金まで使ってしまうなど、いきなり上手にやりくりができるとは限りません。

浪費が増えると、貯金が増えないばかりか、引いてはお金に困ってギャンブルにはまったり、儲け話に飛びついて大損をしたり……。自分の子に限ってまさか、と思うかもしれませんが、油断はできません。

知らずに犯罪に巻き込まれるケースを含め、お金に関するトラブルが増えたことも、金融教育の必要性が叫ばれるようになった背景にあります。しつこいようですが、そのために大事になるのは「家庭での金融教育」です。

写真＝iStock.com／Worawee Meepian ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Worawee Meepian

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谷口 達也（たにぐち・たつや）

株式会社マネーシフト代表取締役・ファイナンシャルプランナー

「なにも売らないFP」。1985年、岐阜県生まれ。株式会社マネーシフト代表取締役。大手証券会社を2社経て独立後、現在のFP法人を設立。主に金融教育事業を行っており、大人向けだけではなく、小中学生向けにも「おやこde資産形成アカデミー」という金融教育事業を展開中。全国規模の教育委員会から後援を受けたイベントとなり、オンライン授業で全国を対象に開催。受講者はのべ1万3千人（2024.12）。これまで後援を受けた教育委員会は120自治体を超える。YouTubeチャンネル『【大人のためのFP教室】教えて！にぐ先生！』の登録者は10万人。

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（株式会社マネーシフト代表取締役・ファイナンシャルプランナー 谷口 達也）