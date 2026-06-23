フランス語の腕だめし！文法クイズ　その3【まいにちフランス語】

『まいにちフランス語』では、2026年4月号から新連載「かゆいところに手が届く フランス語文法レッスン」がスタート。仏文法を丁寧な解説でおさらいし、練習問題で定着させます。



今回取り上げるのは、第3回「冠詞１：冠詞の種類と用法」。文法に自信がある方もそうでない方も、腕試しにぜひチャレンジしてみてください！

第3回 冠詞１： 冠詞の種類と用法

空欄に不定冠詞 un / une / desのいずれかを書き入れましょう。

※m.は男性名詞、f.は女性名詞、pl.は複数形です。

第1問

1. ( )stylo ペン(m.)

2. ( ) photo 写真(f.)

3. ( ) ami 男友達 (m.)

4. ( ) photos(pl.)

解答

1. un

2. une

3. un

4. des

次の文に適当な冠詞を入れましょう。

名詞の性は辞書で調べてもかまいません。

第2問

1. Sur la table, il y a ＿＿ livre. Cʼest ＿＿ livre de Claire.

机の上に本が1冊あります。クレールの本です。

2. Quʼest-ce quʼil reste dans ＿＿ frigo ? Il y a ＿＿ lait, ＿＿ confiture,

＿＿ légumes.

冷蔵庫に何が残っているかな？ 牛乳、ジャム、野菜がある。

3. Jʼachète ＿＿ pain.

パンを買います。（自分が食べる適量のパン）

解答

1. un livre / le livre

2. le frigo / du lait / de la confiture / des légumes

3. du pain



[ ]内の単語をすべて並び替えて文を完成させ、訳しましょう。

第3問

1. [maintenant ? / laves / le / te / Tu / visage]

2. [Cʼest / concert ? / donnez / fois / la / première / que / un / vous]

3. [avec / baguettes. / des / Japonais / Les / mangent]

解答

1. Tu te laves le visage maintenant ?

今、顔を洗っているの？

2. Cʼest la première fois que vous donnez un concert ?

コンサートを開くのは初めてですか？

3. Les Japonais mangent avec des baguettes.

日本人は箸を使って食事をします。

ちょっと解説

◆不定冠詞（「1つの・複数の～」「ある～」)

数えられる名詞（可算名詞）に付きます。初めて話題にするもの、話し手と聞き手の間で了解されていないもの、ある種の特定されていない1個体などに用いられます。



◆部分冠詞 （「 ある量の～」）

「数えられない名詞に付く不定冠詞のようなもの」だと考えるとよいでしょう。

「数えられない名詞」とは、はっきりとした輪郭がなく、個数でとらえられないもの、例えば、液体である飲み物や「やる気」などの抽象的な概念を指す名詞です。



◆定冠詞

話し手と聞き手の間で了解されているもの、特定されているものを指します。また、その場にあるすべてのものや、単一のものを表します。種類全体を対象としてとらえることもあります。



全10問中、何問正解できましたか？

連載では今回紹介したものに加え、文法問題を多数掲載しています。

解いて解いて、苦手を徹底的に克服しましょう！

【今後の連載予定】

7月号：冠詞２：冠詞の使い分け

8月号：第3群規則動詞（不規則動詞）の現在形（直説法現在）１

ぜひご覧ください！

出題者

田口亜紀 （たぐち・あき）

共立女子大学教授、放送大学客員教授、文学博士。NHK「まいにちフランス語」2017年度前期講師、「旅するフランス語」2016、2017年度監修。著書に『新エスカパード！』（共著、駿河台出版社）など。

◆『まいにちフランス語』2026年6月号「かゆいところに手が届く フランス語文法レッスン」より