フランス語の腕だめし！文法クイズ その3【まいにちフランス語】
『まいにちフランス語』では、2026年4月号から新連載「かゆいところに手が届く フランス語文法レッスン」がスタート。仏文法を丁寧な解説でおさらいし、練習問題で定着させます。
今回取り上げるのは、第3回「冠詞１：冠詞の種類と用法」。文法に自信がある方もそうでない方も、腕試しにぜひチャレンジしてみてください！
第3回 冠詞１： 冠詞の種類と用法第1問
空欄に不定冠詞 un / une / desのいずれかを書き入れましょう。
※m.は男性名詞、f.は女性名詞、pl.は複数形です。
1. ( )stylo ペン(m.)
2. ( ) photo 写真(f.)
3. ( ) ami 男友達 (m.)
4. ( ) photos(pl.)
1. un
2. une
3. un
4. des
次の文に適当な冠詞を入れましょう。
名詞の性は辞書で調べてもかまいません。
1. Sur la table, il y a ＿＿ livre. Cʼest ＿＿ livre de Claire.
机の上に本が1冊あります。クレールの本です。
2. Quʼest-ce quʼil reste dans ＿＿ frigo ? Il y a ＿＿ lait, ＿＿ confiture,
＿＿ légumes.
冷蔵庫に何が残っているかな？ 牛乳、ジャム、野菜がある。
3. Jʼachète ＿＿ pain.
パンを買います。（自分が食べる適量のパン）
1. un livre / le livre
2. le frigo / du lait / de la confiture / des légumes
3. du pain
[ ]内の単語をすべて並び替えて文を完成させ、訳しましょう。
1. [maintenant ? / laves / le / te / Tu / visage]
2. [Cʼest / concert ? / donnez / fois / la / première / que / un / vous]
3. [avec / baguettes. / des / Japonais / Les / mangent]
1. Tu te laves le visage maintenant ?
今、顔を洗っているの？
2. Cʼest la première fois que vous donnez un concert ?
コンサートを開くのは初めてですか？
3. Les Japonais mangent avec des baguettes.
日本人は箸を使って食事をします。
ちょっと解説
◆不定冠詞（「1つの・複数の～」「ある～」)
数えられる名詞（可算名詞）に付きます。初めて話題にするもの、話し手と聞き手の間で了解されていないもの、ある種の特定されていない1個体などに用いられます。
◆部分冠詞 （「 ある量の～」）
「数えられない名詞に付く不定冠詞のようなもの」だと考えるとよいでしょう。
「数えられない名詞」とは、はっきりとした輪郭がなく、個数でとらえられないもの、例えば、液体である飲み物や「やる気」などの抽象的な概念を指す名詞です。
◆定冠詞
話し手と聞き手の間で了解されているもの、特定されているものを指します。また、その場にあるすべてのものや、単一のものを表します。種類全体を対象としてとらえることもあります。
連載では今回紹介したものに加え、文法問題を多数掲載しています。
解いて解いて、苦手を徹底的に克服しましょう！
【今後の連載予定】
7月号：冠詞２：冠詞の使い分け
8月号：第3群規則動詞（不規則動詞）の現在形（直説法現在）１
ぜひご覧ください！
田口亜紀 （たぐち・あき）
共立女子大学教授、放送大学客員教授、文学博士。NHK「まいにちフランス語」2017年度前期講師、「旅するフランス語」2016、2017年度監修。著書に『新エスカパード！』（共著、駿河台出版社）など。
◆『まいにちフランス語』2026年6月号「かゆいところに手が届く フランス語文法レッスン」より