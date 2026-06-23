ARrC（アーク）、グループ活動終了を発表　デビュー約2年でそれぞれの道へ【全文】

ボーイズグループARrC（アーク）が、デビュー約2年でグループ活動を終了する。

6月23日、所属事務所MYSTIC STORYは公式SNSを通じて、ARrCの公式グループ活動終了を発表した。

【写真】ARrCを活動5カ月で脱退した18歳メンバー

MYSTIC STORYは、「当社はメンバーと率直かつ慎重な議論を重ねた結果、本日をもってARrCの公式グループ活動を終了することを決定した」とし、「これにより、アンディ、チェハン、ドハ、ヒョンミン、ジビン、キエン、リオトはそれぞれの場所で新たな道を歩むことになった」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）ARrC

さらに、「これまでARrCという名前で共に歩んできたメンバーの情熱と努力、そしてファンの皆さまからいただいた応援と愛に深く感謝し、メンバーが迎える新たなスタートがより輝かしいものとなるよう、心から応援する」とコメントした。

最後に「今後のメンバーの新たな旅路にも、温かい応援と愛をお願いする。これまでARrCを大切に応援してくださったすべてのファンの皆さまに改めて心より感謝申し上げる」と締めくくった。

なお、ARrCは2024年8月にデビューし、『dummy』『S&S（sour and sweet）』『nu kidz』『SKIID』『awesome』などの楽曲を発表してきた。

以下、MYSTIC STORYの公式コメント全文

◇

こんにちは。MYSTIC STORYです。

まず、ARrC（アーク）を惜しみなく愛し、応援してくださったファンの皆さまに、心より感謝申し上げます。

当社はメンバーと率直かつ慎重な議論を重ねた結果、2026年6月23日をもってARrCの公式グループ活動を終了することを決定いたしました。

これにより、アンディ、チェハン、ドハ、ヒョンミン、ジビン、キエン、リオトはそれぞれの場所で新たな道を歩むことになりました。

これまでARrCという名前で共に歩んできたメンバーの情熱と努力、そしてファンの皆さまからいただいた応援と愛に深く感謝し、メンバーが迎える新たなスタートがより輝かしいものとなるよう、心から応援いたします。

今後のメンバーの新たな旅路にも、温かい応援と愛をお願いいたします。

これまでARrCを大切にし、共に歩んでくださったすべてのファンの皆さまに、改めて心より感謝申し上げます。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）