KEY TO LIT猪狩蒼弥、SixTONESのライブ鑑賞で新潟へ「GWの初日にパンパンの自由席で」高地優吾からの“イジり”に反響「面白すぎる」「猪狩くんも愛されてる」
【モデルプレス＝2026/06/23】SixTONESの高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）が22日、フジテレビ系ゲームバラエティー「真剣遊戯！THEバトルSHOW」（毎週月曜よる8時〜／全国ネット）に出演。所属事務所の後輩であるKEY TO LITの猪狩蒼弥のSixTONES愛を明かした。
【写真】SixTONES直近のツアーショット “ほぼゼロ距離”熱狂ステージ
番組で猪狩との交流について尋ねられ「（猪狩は）SixTONESのことが大好き」とした高地。高地は先日のツアーにも猪狩が観に来たことを明かし、「わざわざ新潟公演まで、自分で新幹線のチケット取って（来てくれた）」と続けた。
これについて高地は、「東京とか来ればいいのに、（わざわざ）遠いところ行って」と述べ、猪狩のSixTONESに対する「愛してますよアピールがすごい」と発言。高地の発言を受け、スタジオは笑いに包まれた。
高地のイジりに、猪狩は困惑した様子で「東京の日程が合わなかったんですよ」「なんとか新潟に行かせてもらったんです。だからそんな言い方されると思ってない！」と弁明。「僕はGWの初日に、パンパンの自由席で行ったんですよ」と発言し、SixTONESへの愛情深さを語った。
放送を受け「新潟まで行くのすごすぎ」「面白すぎる」「猪狩くんも愛されてるな」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】SixTONES直近のツアーショット “ほぼゼロ距離”熱狂ステージ
◆高地優吾、猪狩蒼弥は「SixTONESのことが大好き」
番組で猪狩との交流について尋ねられ「（猪狩は）SixTONESのことが大好き」とした高地。高地は先日のツアーにも猪狩が観に来たことを明かし、「わざわざ新潟公演まで、自分で新幹線のチケット取って（来てくれた）」と続けた。
◆猪狩蒼弥、GW初日に“パンパンの自由席”でライブ観覧
高地のイジりに、猪狩は困惑した様子で「東京の日程が合わなかったんですよ」「なんとか新潟に行かせてもらったんです。だからそんな言い方されると思ってない！」と弁明。「僕はGWの初日に、パンパンの自由席で行ったんですよ」と発言し、SixTONESへの愛情深さを語った。
◆高地優吾＆猪狩蒼弥のやり取りにファン反響
放送を受け「新潟まで行くのすごすぎ」「面白すぎる」「猪狩くんも愛されてるな」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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