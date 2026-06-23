【漢字クイズ】「祖母井」の読み方は？「う」から始まる4文字の地名です！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「祖母井」はなんて読む？
「祖母井」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、栃木県にある4文字の地名です。
いったい、「祖母井」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「うばがい」でした。
祖母井は、栃木県芳賀郡芳賀町に位置しています。
そんな祖母井のある芳賀町では、道の駅はがに併設された天然温泉「芳賀温泉 ロマンの湯」が有名。
泉質の異なる2つの源泉を楽しめるだけでなく、施設内の食事処では、地元食材を使った料理を楽しむことができるのだそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『はがまち観光協会』
ライター Ray WEB編集部