【漢字クイズ】「祖母井」の読み方は？「う」から始まる4文字の地名です！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「祖母井」はなんて読む？

「祖母井」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、栃木県にある4文字の地名です。 いったい、「祖母井」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「うばがい」でした。 祖母井は、栃木県芳賀郡芳賀町に位置しています。

そんな祖母井のある芳賀町では、道の駅はがに併設された天然温泉「芳賀温泉 ロマンの湯」が有名。

泉質の異なる2つの源泉を楽しめるだけでなく、施設内の食事処では、地元食材を使った料理を楽しむことができるのだそうですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『はがまち観光協会』

ライター Ray WEB編集部