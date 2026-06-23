フリュー、7月に展開するホロライブのプライズ賞品ラインナップを公開。獅白ぼたんさん「ぬーどるストッパー」など
【フリュー 7月のホロライブプライズ】 6月23日 公開
フリューは同社プライズ公式Xアカウントにて、7月に展開予定のホロライブタレントモチーフプライズ賞品のラインナップを公開した。
7月には白上フブキさん、大神ミオさん、百鬼あやめさんの「寝そべりミニマスコット」、白上フブキさん、大神ミオさんの「もちぴこBIGぬいぐるみ」、宝鐘マリンさんと「宝鐘クマリン」の「BIGペアぬいぐるみ」、獅白ぼたんさんの「ぬーどるストッパーフィギュアプラス」を展開する。
それぞれのフォーマットで可愛らしくデザインを再現しており、ぬいぐるみはゆるさを感じさせる表情が特徴的だ。「ぬーどるストッパーフィギュアプラス」はプライズ賞品ながら細やかな造形を確認できる。
＼フリュープライズ速報／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) June 23, 2026
【ホロライブプロダクション】
2026年7月登場予定のプライズ画像を
フリュープライズ公式サイトに先駆けて先行公開🎊
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さらに！8月、9月登場プライズ画像も順次公開予定です！お楽しみに！… pic.twitter.com/ErHkavupQq
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