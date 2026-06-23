【フリュー 7月のホロライブプライズ】 6月23日 公開

フリューは同社プライズ公式Xアカウントにて、7月に展開予定のホロライブタレントモチーフプライズ賞品のラインナップを公開した。

7月には白上フブキさん、大神ミオさん、百鬼あやめさんの「寝そべりミニマスコット」、白上フブキさん、大神ミオさんの「もちぴこBIGぬいぐるみ」、宝鐘マリンさんと「宝鐘クマリン」の「BIGペアぬいぐるみ」、獅白ぼたんさんの「ぬーどるストッパーフィギュアプラス」を展開する。

それぞれのフォーマットで可愛らしくデザインを再現しており、ぬいぐるみはゆるさを感じさせる表情が特徴的だ。「ぬーどるストッパーフィギュアプラス」はプライズ賞品ながら細やかな造形を確認できる。

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