九州北部では23日、梅雨前線などの影響で断続的な雨となりました。25日にかけては警報級の大雨となる見込みで、福岡管区気象台は土砂災害に厳重に警戒をするよう呼びかけています。



福岡市西区の能古島の海水浴場では23日が海開きでした。



7月1日からの本格的な海水浴シーズンを前に、地元の人たちが海の安全を祈願しました。



その後、神事に参加した保育園児が海に入る予定でした。しかし。





■中村安里記者「海開きとなりましたが あいにくの雨で人の姿はありません」荒れた天気と低い気温の影響で、子どもたちの海水浴は中止になりました。■女児「Q.海で何しようと思った？泳ぎたかった」■男児「くやしかった」「Q.次はどんな風に泳ぎたい？こんな風！」気象台によりますと九州北部では梅雨前線や低気圧の影響で大気の状態が不安定となり、25日にかけて警報級の大雨となる恐れがあります。24日午後6時までの24時間雨量は多いところで、福岡県で120ミリ、佐賀県で150ミリ、長崎では300ミリとなっています。さらに懸念されるのが23日午前に台風8号が発生したことによる「ダブル台風」です。北上中の台風7号は27日にも九州に接近する見込みで、梅雨前線の位置によっては九州北部に大雨をもたらす恐れがあります。■福岡管区気象台・島田洋輔主任予報官「梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むことが大雨の要因になりますが 台風第7号からの湿った空気も間接的に影響している」気象台は最新の情報を確認するとともに土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水・河川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけています。