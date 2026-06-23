【漢字クイズ】「桑港」はなんて読む？外国の都市の名前です！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「桑港」はなんて読む？ これは外国の都市をあらわす漢字です。 「港」がついているため、海沿いの都市かな？と予想はできますが……。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「サンフランシスコ」でした！ サンフランシスコは、アメリカのカリフォルニア州中部の都市。 アメリカ太平洋岸最大の貿易港があり、港町として有名です。 かつては、サンフランシスコ港のことを中国語で「桑方西斯哥港」と漢字表記していました。 このことから、「桑方西斯哥港」を略した「桑港」が、日本語でもサンフランシスコの漢字表記に当てられるようになったのです。 ちなみに、漢字をそのまま音読みして「そうこう」と読むこともありますよ。この場合も、意味としてはサンフランシスコを表します。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部