東貴博、父の日に愛娘たちから花束贈呈「たまらんね」
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が21日、オフィシャルブログを更新。父の日に11歳の長女・詩歌（うた）ちゃんと２歳の次女・萌歌（もか）ちゃんから心温まるプレゼントを受け取ったことを明かし、家族との幸せなひとときを報告した。
この日、東は「父の日！たまらんね and 極上スイカ」と題して更新したブログ。「父の日！｝と切り出し、出演する舞台「熱海五郎一座」の公演を終えて帰宅すると娘たちから花束を贈られたことを報告。娘たちからハグされながら、ひまわりやオレンジ色の花々が華やかに彩る大きな花束を抱える東の微笑ましい３ショットとともに「たまらんね」と喜びをつづった。
さらに、同日は早朝から父兄参観日だったことにも触れ「うた様からお抹茶を点てていただき 最高のおもてなしを受けました」と報告。長女からのおもてなしに、うれしそうな様子をのぞかせた。
またブログでは、千葉県の香取神社の宮司から贈られたという巨大なスイカも披露。床に座った次女が抱え込むほどの大きさのスイカの写真を掲載し、「めちゃくちゃ甘い」と絶賛。
続けて「千葉県は香取神社の宮司さまから我が家に届いた巨大スイカ」といい、「めちゃくちゃ甘い」「毎年ありがとうございMAX！」と感謝を述べ、「毎日あま〜い生活を送っております」と満足げにつづった。
この投稿にファンから「幸せが溢れてる写真」「素敵な父の日」などの声が寄せられている。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生した。
この日、東は「父の日！たまらんね and 極上スイカ」と題して更新したブログ。「父の日！｝と切り出し、出演する舞台「熱海五郎一座」の公演を終えて帰宅すると娘たちから花束を贈られたことを報告。娘たちからハグされながら、ひまわりやオレンジ色の花々が華やかに彩る大きな花束を抱える東の微笑ましい３ショットとともに「たまらんね」と喜びをつづった。
またブログでは、千葉県の香取神社の宮司から贈られたという巨大なスイカも披露。床に座った次女が抱え込むほどの大きさのスイカの写真を掲載し、「めちゃくちゃ甘い」と絶賛。
続けて「千葉県は香取神社の宮司さまから我が家に届いた巨大スイカ」といい、「めちゃくちゃ甘い」「毎年ありがとうございMAX！」と感謝を述べ、「毎日あま〜い生活を送っております」と満足げにつづった。
この投稿にファンから「幸せが溢れてる写真」「素敵な父の日」などの声が寄せられている。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生した。