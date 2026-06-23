自閉スペクトラム症の息子が国立大医学部に現役合格し、国家試験も合格。医師でもある母が続けたルーティン

ASD（自閉スペクトラム症）の特性を持つ子どもは、学びや日常生活のなかでつまずきを経験することも少なくありません。興味の偏りや集中の波など、その特性は一人ひとり異なり、親としてどう支えればよいのか悩む場面も多くあります。

こうした子どもへの関わり方についてヒントを与えてくれるのが、『3000人の発達障害の子を診察してきた医師が教える ASD（自閉スペクトラム症）・グレーゾーンの子どもをありのまま育てる方法』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）です。3000人以上の発達障害の子どもたちを診てきた医師・星野歩さんが、自身の息子さんもASD（自閉スペクトラム症）である経験を持ちながら、医師としての知見と親としての実感の両面から、「親も子も幸せになる」ための関わり方を伝えています。

前編【医師でもある母が語る、落ち着いて教科書を開けなかった自閉スペクトラム症の息子が、小4で”勉強にハマった理由”】では、息子さんの発達障害の特性を受け入れ、治療を始めたことで、学びや日常にどのような変化が生まれていったのかをご紹介しました。後編では、息子さんが「医師になりたい」という夢を抱き、現役で国立大学医学部に合格し、医師国家試験に合格するまでの歩みを抜粋してお伝えします。

行動力がよい方向に開花した大学時代

いつの頃からか、息子は医学部に進学して医師になりたいと言うようになりました。人の気持ちを理解できないのはなぜなのか、そのために脳の仕組みの研究をしたい、と。中学校・高校で5回も骨折し、病院がより身近で頼りになる存在であること、親が医師であり本人にとってはわかりやすい職業だったのでしょう。

中学校からは、同じように国公立大学の医学部を目指す友達と一緒に学べていたことが本人にとっては環境的によかったのだとも思います。朝早くの補習も夜遅くまでの塾も一度も休まず、毎日自転車で一人通い続けました。目標がはっきりしていれば、誰よりもがんばり屋でコツコツと続けられる精神を持っているのがASD児の特徴です。タロウは、自分の特性を十分に発揮した結果、現役で国立大学の医学部に合格しました。

大学は、理解者が多く居心地のよかった中高6年間とは、大きく異なる環境となりました。決まったルールややり方へのこだわりの強い息子にとって、時間割は学生ごとに異なり、授業のたびにクラスのメンバーが変わるという定型性がない大学生活は、当初はあまり居心地がよくありませんでした。講義の予定が頻繁に変わったりするのも、臨機応変な対応が難しいタロウにとっては混乱のもとでした。新しいクラスメートからはちょっと変わった人と見られ、浮いた存在だったようです。

また、大学は学業を習得する場であり、小中高の先生方のように手厚く面倒を見てくれるわけではありません。教授にも平気でズケズケとものを言ったり、何か指摘されても絶対に自分の意見を曲げなかったりして驚かれ、関係がギクシャクすることもしょっちゅうでした。

あるとき、抽選制で入れる人気の講義があり、応募したところ抽選に落ちたことがありました。普通ならそこであきらめるものですが、納得のいかない息子は「自分はこういう理由で、どうしてもこの講義を受けたい!」と先生に直談判に行きました。もちろん、抽選というシステムですし、ほかの学生さんも同じ条件ですからくつがえることはありません。でも、あきらめきれずに何度も熱意をアピールしに来るタロウに、先生はさらに激怒し、出入り禁止となりました。こんなふうに融通がきかないのもASDの特徴の1つです。

その一方で、「これはいいアイデアだ、やってみよう!」と思いつき、形にする発想力や行動力は中学・高校を経て、大きく伸びました。服薬していない状態だと多動の傾向がまだ存分に残っていて、次から次へとやってみたいことが思い浮かぶようです。ASD傾向の特性の1つでもあるのですが、「がんばっても失敗するかも」とか「うまくいかなかったらどうしよう」とか「ほかの人から悪く思われるのではないか」ということまで想像が及ばないので、果敢にチャレンジできるのです。

そんな特性があいまって、海外留学や学生ベンチャーの起業などさまざまなことにチャレンジした大学生時代でした。アメリカに2年間留学したタロウは、帰国後はさらに活動的になっていきます。同級生と起業して、医療に関するアプリを制作し、学生ベンチャーとしてそれなりの評価をいただきました。

実家をAirbnbに登録して大騒ぎ

ここまでお読みになると、非常に順調にいっているように思われるかもしれませんが、実はそうでもありません。発想力・行動力が高いといえば聞こえはいいですが、成長した今でも、びっくりするような行動で家族や友人を振り回すことがたびたびあります。

たとえば、家族も知らないうちに、実家をAirbnbに登録して、ゴールデンウィークに急にお客さんがやって来て大騒ぎになったことがありました。旅行者の方も、泊まりに来たら普通の住宅で住人もいて、さぞ驚かれたことと思います......。

息子は「うちには使っていない部屋があるからいいじゃん!」と言うのですが......思いつきで行動して、その先どうなるかの見通しが弱いからこそ生じる出来事です。結局、その方には2泊していただいて事なきを得ましたが、今でもこの話は語り草です。

ほかにも、町おこしイベントを立ち上げたところ、打ち合わせのために全国各地から80人もの若者たちが実家に集まったこともありました。しかも、提唱者であるタロウ自身は途中から別のミーティングにオンラインで参加して自室にこもりきり。その間、家族が困るとか、参加者が途方に暮れるとかは想像ができません。

自分がどこに行っても「浮いている」という感覚を常に感じて居場所を求めているため、それが会社を興したり、イベントを立ち上げたり、といった行動力につながっているようです。私を含め家族や昔からの友人はすっかり慣れていますが、大人になってもその特性に伴うトラブルは多少なりともあるため、ある程度は許容する覚悟は必要です。

9年かけて医学部を卒業

行動力を発揮してさまざまなことにチャレンジした息子の大学時代。うまくいかないことも多かったと思います。留学していたとはいえ、2年留年扱いになり、クラスメートになじめず浮いた存在でしたし、医学部の卒業試験も1年留年。2年目も一発合格とはならず、再々試まで受けてようやく合格することができました。卒業までに9年かかった計算になります。

ほかにもやりたいことがたくさんあるため気が散ってしまい、なかなか試験の準備に集中できなかったようです。優先順位がつけにくいというのもASDの特徴です。留年中は、学業も人間関係もうまくいかない状況が続き、しかもこの後には難関の医師国家試験が控えており、その勉強はとうてい間に合っていない状態でした。当時、「このままで、オレは医者になれるんだろうか」と、息子もかなり苦悩していました。

ですが、こんなとき彼を支えてくれたのが「なんとかなるさ!」とポジティブに自分を信じる気持ちです。自分を信じる気持ちとは、「自己肯定感」と言い換えてもいいかもしれません。大事なのは、「失敗することもあるし、危機的な状況に陥ることもあるけれど、自分なら大丈夫!」と思えること。

少し遡りますが、実は幼い頃の息子はひどくネガティブ思考の子どもでした。当時の口癖は、「どうせオレなんて......」「きっとうまくいかないよ」「どうせ怒られるから」。生まれ持っての性格というよりも、やはりADHDとASD傾向から生じる数々のトラブルによって、何をやってもうまくいかないという思いにとらわれてしまったようです。また、発達障害であると判明する前だったとはいえ、私自身、常にタロウをガミガミと叱りつけていました。できないことを指摘したり、嫌がることを無理やりやらせたり......。いま思うと、やってはいけないことばかりです。

でも、小学3年生で発達障害の傾向があると恩師に言われたあと、「このままではいけない」と悟りました。親の私がこれまで取ってきた態度も、息子のネガティブ思考に拍車をかけていることに気づいたのです。

ネガティブ思考のまま、人生を送ってほしくない。

なんとかして、自己肯定感を上げなくては!

そう思ってはじめたのが、寝る前のナイトルーティンです。「寝る前に3つ、楽しかったことを親子でお互いに話す」というもので、目標として「毎晩必ず笑って寝かせる」ことを設定しました。

今日からすぐにでもはじめられる簡単な習慣なので、ぜひ実践してみていただきたいのですが、楽しい気持ちで夜を過ごすというのは、親の心にも非常によい効果があります。ほかにも、「自己肯定感アップ作戦」を長いこと続けた結果、息子は幼かった頃とは性格が180度変わりました。前にも触れましたが、起業したりイベントを立ち上げたり、と驚くほど前向きな性格になったのです。

本人は「きっと合格してるやろ!」

タロウの学生生活の集大成として待ち受けている医師国家試験は当然ながら、卒業試験以上に難しい試験です。普段からたくさんの勉強をこなしている優等生であっても数ヶ月間、寝る間も惜しんで勉強するのが当たり前なのですが、いろいろなことに気が散ってしまい、集中力とやる気がなかなか持続しない息子はやはり苦戦したようです。試験翌日の自己採点では、どうやらボーダーライン。例年の得点状況を考慮すると、ギリギリで合格というよりも、ギリギリで不合格なのではないか、という危うい状況でした。

ですが、本人曰く「うん、きっと合格してるやろ!」。

心配性の母としては耳を疑う発言でしたが、同時に「これほどまでにポジティブな性格になれたんだな。あの毎日のナイトルーティンにはやはり意味があった」と感慨深く思ったものです。

結果的に、タロウのポジティブな予想どおり、ボーダーライン+1点でギリギリなんとか合格を果たしました。あとで聞いたところ、「落ちたら、アフリカに行こうと思っていた。なんとなく、行くならアフリカが楽しそうかな、と思って」だそうです。

もちろん、医師国家試験が最終ゴールではありません。これから、5年間の研修医生活がはじまります。大変なことがあってもめげずにやり抜いてほしいと願っていますが、この自己肯定感がどんなときでも彼を支えてくれると信じています。

【前編】医師でもある母が語る、落ち着いて教科書を開けなかった自閉スペクトラム症の息子が、小4で”勉強にハマった理由”