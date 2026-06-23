東京・月島発のもんじゃブランド「月島もんじゃ こぼれや」を運営する株式会社deltaは、ブランド初となる海外店舗をマレーシア・クアラルンプールの商業施設「三井ショッピングパーク ららぽーと ブキッ・ビンタン シティ センター（ららぽーとBBCC）」に、2026年6月27日（土）にオープンする。

未開拓の海外市場へ、日本の鉄板文化を届ける挑戦

近年、寿司やラーメン、お好み焼きなどの日本食は世界的な広がりを見せているものの、「もんじゃ焼き」の海外における認知度はいまだ限定的だ。国内で7店舗を展開する同ブランドは、「Share the TEPPAN CULTURE（世界中に鉄板を囲むよろこびを）」をビジョンに掲げ、まだ見ぬ世界の人々へ洗練された形で日本の鉄板文化を届けるべく、東南アジア主要市場への挑戦を決めた。

マレーシアはASEAN有数の親日国であり、日本食レストラン数が直近2年で約1.35倍に急増するなど、日本食への信頼と人気が急速に拡大している市場環境がある。また、現地では外食が「体験」や「コミュニケーション」の場として楽しまれる傾向が強く、一つの鉄板を囲んで楽しむもんじゃ焼きとの高い親和性が期待されている。

現地の食文化に配慮した「ポーク不使用」の出汁を再設計

現地店舗では、日本国内と同等の品質を提供するためにメニューや提供方法のローカライズを最小限に留める一方、イスラム教徒が多数を占める現地の食文化に配慮している。「こぼれや」の味の根幹を守りながらも、ポーク（豚肉）を使用しない出汁を現地向けに新たに設計。これにより、ムスリムをはじめとする幅広い層が安心して本場・月島の味を楽しめる環境を整えた。

提供メニューには、日本国内でも不動の人気を誇る「明太餅もんじゃ」をはじめ、高級食材を使用した「和牛すき焼きもんじゃ」や「海鮮こぼれやもんじゃ」などをラインナップし、日本のクオリティを忠実に再現する。さらに、もんじゃ焼きに馴染みの薄い層に向けて、「海鮮五目天（お好み焼き）」や「鶏焼きそば」などの鉄板メニューも幅広く取り揃える。

将来的にはASEAN全域への拡大も視野に

浅草に生まれ、月島で育ったという株式会社deltaの代表取締役社長・中村謙作氏は、「もんじゃは単なる料理ではなく、一つの鉄板を囲みながら家族や友人と会話を楽しみ、同じ時間を共有するコミュニケーションの食文化です」と語る。将来的にはシンガポールやバンコクをはじめとするASEAN全域への拡大も視野に入れ、世界へもんじゃ文化を広げていく構えだ。

店舗概要

店舗名：月島もんじゃ こぼれや（Tsukishima Monja Koboreya）

所在地：Ground Floor, LaLaport BBCC, Mitsui Shopping Park, 2, Jln Hang Tuah Lot G-83, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, マレーシア

（https://maps.app.goo.gl/9tXZkRe4TStoDj2e6）

グランドオープン日：2026年6月27日（土）

営業時間：10:00〜22:00（ららぽーとBBCCの営業時間に準ずる）

定休日：なし（施設休館日に準ずる）

席数：約70席

公式ホームページ：https://tsukishima-monja-koboreya.com/

公式Instagram：@koboreya_my