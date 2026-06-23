中国で進む電動化の流れ

BMWは、中国での販売不振や中東紛争の余波を受け、今年の利益予想を大幅に下方修正し、減損処理の可能性を警告した。

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今年、中国市場全体が鈍化する中、内燃機関に依存する欧州の高級車メーカーに影響が及び、BMWモデルの販売は予想以上に大きな打撃を受けた。



BMWは中国市場で苦戦を強いられている。

中国自動車工業協会（CAAM）の統計によると、今年5月末までのBMWの中国国内販売台数は前年比15％減の18万7899台となり、特に5月単月の販売台数は31％減と極めて厳しい状況だった。

また、中国乗用車協会（CPCA）の予測によると、中国の新車市場は今年、前年比14％減となる見通しだ。これを受け、BMWは投資家に対し「利益の大幅減」を警告し、年間利益率は当初の予測である4〜6％から1〜3％に低下すると見込んでいる。また、BMWは米イラン間の対立がコスト増や世界的な消費者心理の悪化を招いたことも要因として挙げている。

BMWは、メルセデス・ベンツやフォルクスワーゲン・グループと同様、中国市場における内燃機関車の需要に依存してきた。しかし、ガソリン価格の高騰や、EVおよびプラグインハイブリッド車（PHEV）への消費者の関心の高まりを背景に、今年は内燃機関車への需要が急減した。

CPCAのデータによると、ハイブリッド車を含む内燃機関車のシェアは5月に過去最低の37％まで低下し、乗用車販売全体の減少分の82％を内燃機関車が占めた。5月には、中国で最も売れた車種トップ10がすべてEVまたはPHEVとなり、1月のわずか3車種から大幅に増加した。

国内メーカーに人気集中

BMWはこの電動化の流れにうまく乗れずにいる。同社の発表によると、第1四半期の中国における販売台数のうち、EVやPHEVの割合はわずか6.7％にとどまり、昨年の26％から低下したという。BMWは現在、メルセデス・ベンツ、アウディ、ジャガー・ランドローバー（JLR）と同様に、中国向けのラインナップからPHEVを外している。

世界各地で展開するBMWの幅広いパワートレインラインナップは、顧客に選択肢を提示するという点において、同社の「アンチフラジャイル（反脆弱性）」戦略の要であると、オリバー・ツィプセ前CEOによって長らく強調されてきた。



BMW i7 BMW

ツィプセ氏は、中国政府が補助金制度にブレーキをかけたことで、今年第1四半期に中国全土でEVの販売が落ち込んだと指摘していた。

5月の第1四半期決算説明会で、ツィプセ氏は「販売台数は（単に）減少したのではなく、急落しました。そして何が起きたかというと、同時に、当社の内燃機関車の販売台数が増加したのです。中国は、あらゆるセグメントを網羅し、技術に対してオープンであることの重要性を示しています。これが、当社の戦略が正しいことの証明です」と語った。

しかし、ツィプセ氏の発言は時期尚早だったようだ。米イラン間の対立により燃料価格が急騰し、さらに顧客は、理想汽車（Li Auto）、ニオ（Nio）、ジーカー（Zeekr）、アイト（Aito）といった中国国内の高級電動車メーカーに流れていった。これらのメーカーは技術力の向上に伴い、徐々にBMWの市場シェアを蝕んできたのだ。

BMWは、中国のライバルに対抗するため、ハイテクな「ノイエ・クラッセ」プラットフォームを採用した新型電動SUV『iX3』とセダン『i3』の発売に期待を寄せている。

投資家の予想を超える下方修正

中国での販売台数の急落は、BMWの収益に大きな影響を与えている。昨年、中国はBMWにとって最大の市場であり、年間販売台数のうち62万6000台、つまり世界全体の29％を占めていたからだ。

その影響の大きさは予想外だった。



BMW iX3 BMW

「多くの投資家は、中国市場の低迷がEBIT（税引前利益）に影響を与えることから、何らかの警告が出ることは予想していたようだが、これほど大規模な利益率の修正までは予想していなかった」と、ジェフリーズの自動車アナリスト、フィリップ・ウーショワ氏はレポートで述べている。

BMWはこの一時的な減損について、「強化・加速された構造改革および効率化対策」によるものだと説明している。だが、ウーショワ氏によれば、この構造改革および効率化対策は、ドイツ国内における生産ネットワークの一部閉鎖を意味している可能性があるという。

詳細については、9月に開催されるBMWの年次投資家向け説明会で明らかにされる予定だ。この説明会では「依然としてドイツからの内燃機関パワートレイン部品の輸出に大きく依存している、グローバル組立拠点のビジネスモデルについても言及される可能性がある」とウーショワ氏は述べている。

BMWは具体的な減損額を明らかにしなかったが、スイスの金融大手UBSの推計では、その額は約10億ユーロ（約1850億円）に達する可能性がある。

新CEOのミラン・ネデリコビッチ氏率いるBMWは、収益性回復という難題に直面している。UBSのアナリスト、パトリック・フンメル氏はレポートで「全体として、自動車事業の利益率8〜10％の達成は、今後2年間ではほぼ不可能に見える」と記している。