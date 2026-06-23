つるの剛士、約45年前のホンダ“名車”に興奮「なんて良い日だっ」 福山雅治も昨秋“カブリオレ”モデルを購入
タレントのつるの剛士（51）が、23日までに自身のXを更新。約45年前のホンダ“名車”に興奮した。
【写真】フェンダーミラーにJAFのカーバッチ…つるの剛士が興奮した、約45年前のホンダ“名車”の全貌
つるのは、お笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二と、初代ホンダ『シティ』との3ショットを投稿。「小学生の頃にCMで見た我々世代の憧れの車（わかります？）に乗って小峠くんとドライブ。以前はヒルナンデスでよくロケに行きましたが同年代同士、車内懐かし話に花が咲きました」とつづった。
このドライブの模様は、きのう22日放送のBSフジ『小峠英二の試乗最高』（毎週月曜 後10：00）で放送。『シティ』はつるのの“昔、乗りたかった夢の一台”として紹介された。
ホンダ『シティ』は、1981年に発売されたコンパクトカー。『ターボ』『カブリオレ』など派生モデルも含め、80年代に人気を博し、シンガー・ソングライターで俳優の福山雅治もこのカブリオレモデルを、上京後の18歳の時に乗っていたこと、昨秋に購入したことを明かしていた。
【写真】フェンダーミラーにJAFのカーバッチ…つるの剛士が興奮した、約45年前のホンダ“名車”の全貌
つるのは、お笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二と、初代ホンダ『シティ』との3ショットを投稿。「小学生の頃にCMで見た我々世代の憧れの車（わかります？）に乗って小峠くんとドライブ。以前はヒルナンデスでよくロケに行きましたが同年代同士、車内懐かし話に花が咲きました」とつづった。
ホンダ『シティ』は、1981年に発売されたコンパクトカー。『ターボ』『カブリオレ』など派生モデルも含め、80年代に人気を博し、シンガー・ソングライターで俳優の福山雅治もこのカブリオレモデルを、上京後の18歳の時に乗っていたこと、昨秋に購入したことを明かしていた。