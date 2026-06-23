つるの剛士、約45年前のホンダ“名車”に興奮「なんて良い日だっ」 福山雅治も昨秋“カブリオレ”モデルを購入

つるの剛士、約45年前のホンダ“名車”に興奮「なんて良い日だっ」 福山雅治も昨秋“カブリオレ”モデルを購入