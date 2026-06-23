フェルメール、全37作品を解き明かす 謎解き感覚の書籍が発売
フェルメールの名画「真珠の耳飾りの少女」が来日する大阪中之島美術館の展覧会『フェルメール 真珠の耳飾りの少女展』（8月21日〜9月27日）を前に、書籍『フェルメール解体新書』（トゥーヴァージンズ刊）が、6月25日に発売される。
【画像】謎解きのようにフェルメールを解き明かす
同書籍は、謎に満ちた天才画家フェルメールの実像と、名作の見方・読み解き方に迫る一冊。フェルメールの生涯と全37作品を、作品一覧と年表をもとに解き明かす。
推理作家とその助手による、謎解きのような会話形式でフェルメールの魅力を解説。難解に思われがちな美術の歴史や絵画の背景を、2人の掛け合いを通じて、初心者の方でも楽しく読み進められる。アートをもっと身近に、そして深く楽しめる、全く新しい美術アプローチ本となる。
■書籍『フェルメール解体新書』
著者：西永 裕
定価：2750円（本体2,500円＋税）
仕様：B5変形（256mm×249mm×163mm）／並製／256頁／オールカラー
【画像】謎解きのようにフェルメールを解き明かす
同書籍は、謎に満ちた天才画家フェルメールの実像と、名作の見方・読み解き方に迫る一冊。フェルメールの生涯と全37作品を、作品一覧と年表をもとに解き明かす。
■書籍『フェルメール解体新書』
著者：西永 裕
定価：2750円（本体2,500円＋税）
仕様：B5変形（256mm×249mm×163mm）／並製／256頁／オールカラー