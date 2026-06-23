24日(水)は西日本の広い範囲で雨が降りそうです。九州や四国では大雨による土砂災害などに警戒してください。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■24日(水)は九州・四国で雨強まる 夜は近畿も・・・

【九州北部】九州北部はこのあと23日(火)夜のはじめ頃から24日(水)夕方にかけて、猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるでしょう。

24日(水)午後6時までの24時間で予想される雨量は、長崎県で300ミリ、熊本県で200ミリとなっています。土砂災害に厳重に警戒してください。

【九州南部】九州南部では、24日(水)未明から24日(水)夕方にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が断続的に降る見込みです。

【四国】四国も朝から雨で、午後は次第に雨脚が強まりそうです。太平洋側を中心に、24日(水)昼過ぎから25日(木)午前中にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降るでしょう。

【近畿】近畿は午後から雨の範囲が広がりそうです。夜から雨脚が強まるでしょう。

■傘が必要なエリアは？東海も夜は傘の出番

西日本はどの地域も傘が必要でしょう。九州、四国は朝から雨で、滝のように降る所もありそうです。危険を感じた場合は外出をしないなど、臨機応変に行動するようにしてください。

中国地方も午前中から雨の所が多い予想です。

近畿は昼ごろから雨の範囲が広がるでしょう。

東海は午前中、晴れ間の出る所もありますが、夜は傘の出番となりそうです。

関東は雲が多いものの、雨が降るのはごく一部に限られるでしょう。関東北部で夜にわか雨がありそうです。

■北陸と北日本は日差しあり

北陸と北日本は強い日差しが届く見込みです。東北南部は夕方以降、にわか雨の可能性がありますが、その他広い範囲では雨が降ることはなさそうです。

■北日本で気温上昇 仙台で夏日に

24日(水)は晴れ間の出る北日本で気温が上がりそうです。最高気温は札幌と仙台で7月上旬並みとなる見込みです。

なお、最小湿度は札幌で51％、仙台で57％、東京で57％、名古屋で51％、大阪で51％の予想です。

【24日(水)の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 14℃（-1 6月中旬）

仙台 16℃（＋1 6月中旬）

新潟 16℃（-1 6月上旬）

東京 18℃（±0 6月中旬）

名古屋 21℃（＋1 平年並み）

大阪 20℃（±0 6月中旬）

福岡 21℃（＋2 平年並み）

【24日(水)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 24℃（＋7 7月上旬）

仙台 25℃（＋8 7月上旬）

新潟 26℃（＋3 平年並み）

東京 25℃（±0 5月下旬）

名古屋 28℃（＋2 平年並み）

大阪 27℃（＋1 6月上旬）

福岡 23℃（＋2 5月上旬）

■台風7号・8号 今後の進路は？

【台風8号】

23日(火)15時現在、台風8号はマリアナ諸島付近にあって西へ進んでいます。今後は進路を次第に北寄りに変えて、26日(金)頃には日本の南に達する見込みです。あまり発達することなく、南の海上を通過していきそうですが、26日(金)から27日(土)にかけては伊豆諸島に近づくおそれがあります。今後の情報にご注意ください。

【台風7号】

23日(火)15時現在、非常に強い台風7号はフィリピンの東海上を北西方向へ進んでいます。今後は強い勢力で沖縄の南に進み、25日(木)以降、暴風域を伴って沖縄・奄美に近づく見込みです。

その後、27日(土)頃には西日本から東日本にも近づくおそれがあります。予報円が大きく、進路は定まりませんが、梅雨前線を刺激して接近前から大雨となる可能性もあり、今後の情報に注意が必要です。